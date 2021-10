Editorial: 4C din belh rualin 3C din belh dan tur hi ngaihtuah ila

Hun engemawchen Covid-19 hri laka Serchhip kan fihlim hnuah tun hnai chho-ah Serchhip khawpui chhungah hri kai kan pung nasa hle a, Serchhipa Covid-19 hri kai enkawlna hmun, Covid Care Centre (CCC) kan neih chhun, Nursing School-ah pawh Serchhipa hri kai hmuhchhuahte an leng kim thei ta meuh lova, mahni in lama inenkawl thei tura ngaihte chu mahni in lama inenkawl tura tih an awm ta nual a ni.

Hetianga CCC lama hri kai dahluh kawnga hatsatna a awm takah chuan veng ṭhenkhat chuan an veng chhunga hri kaite awmna turin, sawrkar puihna tel mang lova kalpui tur, Community Covid Care Centre (4C) din an awm tawh hlawm a, heti chung hian hri kai an pun chhoh zel avangin veng ṭhenkhat chu an vengchhunga 4C din turin khawtlang hruaitute nawrna pawh a awm mek a, hetihlai hian veng tam tak chuan 4C dinna tur kawngah hian a hmun tur chungchangah te, a enkawl zuina tur chungchangahte harsatna an nei a, hei vang hian veng ṭhenkhat chuan 4C din hi an zuam lo bawk a ni.

Sawrkarin inkaihhruaina a tihchhuahah chuan 4C chu hri kai natna lang chhuak lo leh, na lutuk lote enkawlna tura tih a ni a, hei vang hian 4C hi a ṭangkai viau rualin hri kai na deuhte enkawl theihna tur, CCC hi kan mamawh belh niin a lang a, 4C din belh rual hian CCC din belh dan hi ngaihtuah theih nise a duhawm khawp mai.