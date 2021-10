Editorial: Data dik leh rintlak a awm theihna tura tan lak a pawimawh

Lirthei chetsualna a awm a, lirthei chetsual dan leh a thlen chhante kimchang taka hriat theihna tur, Integrated Road Accident Database (iRAD) Project chu Mizorama hman turin nimin khan Lalchamliana, Home Minister chuan DGP Conference Hall, Police Hqrs.-ah a hawng a, he project hian a tum chu, India ram puma accident data dik leh rintlak neih a, chu data chu zirchian a, ram chhunga motor accident chhan leh a tihtlem dan kawng zawnna atana hman tur a ni a, hlawhtling taka kalpui theih a nih chuan he project hian lirthei chetsualna avanga kumtina nunna leh sum tam tak luangral ṭhin hi a tihtlem theih ngei a rinawm a ni.

iRAD project hi States paruk – Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh leh Tamil Nadu-ahte enchhinna atana kalpui hmasak phawt niin, hlawhtling taka kalpui a nih hnuah State leh UT dangahte kalpui ve leh a ni a, he project hi a hlawhtlin theihna tur chuan data ṭha leh rintlak lakkhawm leh dahluh kawngah taihmak chhuah a ngai dawn a ni.

Sawrkar laipui leh State sawrkarte pawhin tunlai thiamna hmang ṭangkaia data/informaton pawimawh lakkhawm behchhana mipui himna tur leh an hlawkpui theih tur project-te a kalpui ṭhin a, amaherawhchu project tam tak chu data lakkhawm leh thunluh lam a ṭhat tawk loh vangin mipuiin an chhawr ṭangkai tur angin an chhawr ṭangkai tawk lo fo ṭhin a, hei vang hian project ṭha tak pawh a hlawhtling tawk lo ṭhin a ni. iRAD project pawh hi hlawhtling taka a kal theihna tur chuan a hmangtuten data dik leh rintlak lakkhawm leh thunluh kawngah ṭan an lak a ngai dawn a ni.