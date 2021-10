Editorial: Kum tling chin chuan Vote neih ngei kan tum a tul

Nimin khan Serchhip Sport Stadium-ah District Election Office chuan Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) hmalaknain vote nei tharte leh voter naupang zawkte tan Football Match a buatsaih a, hei hian a tum chu Vote thlak thei tawh khua leh tuiten Electoral Roll-a hming an thun ngeina tur leh Roll-a chuang tawh khua leh tuiten inthlannaa vote an thlak ngeina tura inzirtirna pakhat a ni a, November ni 1–30, 2020 chhung hian ni 1.1.2022-a kum 18 tling tur chin-te tan electoral roll-a inthun-luhna hun hawn a ni dawn a, tunah hian kawng hrang hrangin campaign neih chhoh mek a ni.

Democracy ramah chuan sawrkar din turin mipuite kutah vote hmangin thuneihna pek a ni a, mipuite chuan kan thuneihna hmanrua, Vote hmang chuan ram hruaitu tur kan thlang chhuak ṭhin a, inthlannaah mipuiten vote thlak ta lo vek ila Democracy hian awmzia a awm dawn lo a, chuvangin democracy ramah chuan vote neih leh vote thlak hi ram dinhmun a ṭhat leh ṭhat lohna kawnga thil pawimawh ber a ni.

Kum engemawzat kalta aṭanga tun thlengin, khawvel ram engemawzatah chuan mipuiten ram rorelna fawng kan chelh vena, ‘Vote’ an neih ve theihna tur hian tawrhna leh chânna nasa tak nen an bei tawh leh la bei mekte pawh an la awm a, keini erawh chu kan vannei a, kan hruaitu hmasaten he chanvo duhawm tak hi min lo sual chhuahsak tawh a, tawrhna leh engmah chân ngai lovin kum 18 tling chin chuan he chanvo hi kan nei nghal mai thei tawh a, chuvangin kum 18 tling tawh chin chuan ram rorelna fawng kan chelh theihna tur Vote hi neih ngei kan tum a ṭul a ni.