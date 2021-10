Editorial: Pathian Biak Inkhawm tihtlem rawtna chungchang kha

Nimin, Pathianni hmanga Mizoram Synod hnuaia Presbytery hrang hrangten Inkhawmpui an neihah, Chhimchhak Presbytery hnuaia awm Serchhip Bial bakah Aizawl West-I Presbytery hnuaia Tuikual leh Vaivakawn Pastor bial-te chuan Presbytery Inkhawmpuia rel turin ‘Pathian Biak Inkhawm tihtlem’ rawtna an thehlut a, mahse he rawtnate hi pawm a ni ta lo a ni.

Pathian Biak Inkhawm tam lutuk chung-changah hian tun hma aṭangin Kohhran huang pawn lamah sawi a nasa tawh hle a, Pathian Biak Inkhawm titlem duhte leh a ngai anga kalpui la duhte hian mimal, chhungkua leh khawtlang nunin a ṭhatpui dan turah ṭan chhan an nei ve ve a, hei hi Pathian Biak Inkhawm tihtlem an duh leh duh loh chhan pawh a ni.

Thil dang ang bawkin, Pathian Biak Inkhawm tihtlem leh a ngai anga kalpui chungchangah hian a ṭhat zawkna leh ṭhat loh zawkna a awm thei ve ve ang a, inkhawm tihtlem duhtu lam hi chuan ‘inkhawm tlem ila kan ṭhatpui zawk ang’ tih rindan an neih hi a taka kalpui a nih phawt loh chuan a rah chhuah tur hriat a harsa rih a, kalphung pangngaiah hi chuan kan kal tawh dan aṭangin kan ṭhatpui leh ṭhatpui loh dan, kan dinhmun chu kan chhut thiam thei vekin a rinawm.

Tunah hian hri leng vangin kum khat chuang chu Pathian Biak Inkhawm pawh nei mumal thei lovin kan awm ta a, heta ṭang hian Pathian Biak Inkhawm neih tlemin khawtlang, chhungkua, mimalin an ṭhatpui dan leh chhiatpui dante, nghawng a neih dante chu mahniah leh midangah pawh a chhût theih ruak tawhin a rinawm a, zirchianna nena thutlukna siam theih hun lai tak niin a lang.