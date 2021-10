Editorial: Vantlang hmun faina ngaih pawimawh

India-in British laka zalena a hmuh champha kum 75 tlin lawmna (Azaadi Ka Amrit Mahotsav) kal zelah Serchhiupah pawh theih ang angin fai beihpuithlak niin, tukinah hian khârna hun hman a ni dawn a, hetihrual hian tukin aṭang vek hian Mizoram Cleanliness week (Faina Hapta) hman ṭan a ni nghal dawn bawk a ni.

Mizo-te hi tunah chuan faina lamah hma kan sawn tawh viau a, kan taksa leh kan inte chu kan vawngfai tawh khawp mai. Amaherawhchu, kan khawlai leh puipunna hmunahte erawh faina kawnga hmasawnna tur kan la nei tam hle thung niin a lang.

Mi in a ni emaw, khawlai a ni emaw, hmun fai takah chuan bawlhhlawh te reuh te, sweet kawr ringawt pawh paih mai a inthlahrunawm a, hmunfai taka bawlhhlawh paih chu a zahthlak a, mi pangngai chin chuan kan paih mai mai ngai lo. Amaherawhchu, hmun ṭawp leh bawlhhlawh tamna hmunah chuan bawlhhlawh paih belh mai hi a inthlahrunawm miah loh thung. Chuvangin, hmun thianghlim leh fai reng chu a lo bawlhhlawh deuh hunah pawh tihfai hna a hautak lova, faina hi a kal laklawh tawh chuan a hranpaa buaipui ngai lutuk lovin a kalpui reng theih tih a chiang a ni.

Chuvangin, kan taksa leh kan inchhung chauh faina kan ngaih pawimawh ringawt a, kan khawlai dung leh puipunna hmun faina lam kan ngaih pawimawh si loh chuan faina khingbai a ni tih kan hriat a ṭul a. Keimahni leh kan in leh a compound chhung chauh ngaihtuah a, kan bawlhhlawhin kan Compound a pelh tawh chuan midang tan leh vantlang tan hnawksak leh bawlhhlawh a ni tur pawh ngaihtuah miah lova kan bawlhhlawhte kan compound aṭanga kan thehchhuah ringawt chuan kan fai dan chu faina changkang lo leh huatthlala tak a ni ang. Chuvangin, kan in leh kan Compound fai kan duh a, kan ngaih pawimawh ang bawkin kan khawlai dung leh puipunna hmun fai taka enkawl kawngah hian mipui te hian zir tur tam tak kan la nei a a ni.