Editorial: District Hospital-a thil thleng kha

Tunhnaiah Serchhip District Hospital-a nausen pakhat thihna chungchang chuan social media-ah sawi zui a hlawh hle mai a, Serchhip damdawi in leh a thawktute deuhsawhna leh sawi chhiatna pawh hmuh tur a tam hle a ni.

He thil thleng chungchangah hian thihna tuartute vuipuitute chuan Serchhip District Hospital-a thawktute an dem thu an sawi nasa hle a, hetihlai hian Serchhip District Medical Superintendent leh Serchhip Health Staff Committee-te chuan thuchhuah siamin, he naute hi a pian tirh aṭanga a dinhmun a ṭhat loh thu leh an theihtawka an enkawl dante tarlangin, a dam chhuah leh nana theihtawp an chhuah laia a boral ta chu pawi an tih thu an tarlang ve thung a ni.

Serchhip District Hospital-a he thil thleng chungchangah hian District Hospital-a thawktute an puhna hi a dik lo a nih chuan theihtawp chhuaha hna thawk ṭhinte rilru tihnual thei tur leh an hnathawh dan phung thleng nghawng thei thil a nih avangin Serchhip District Hospital chhawr ṭangkai ṭhintu mipuite chu a tuartu an ni thei dawn a, a chhe zawnga nghawng nei thei thil niin a lang a, hetihlai hian a tuartuten District Hospital-a thawktute an puhna hi a dik a nih phei chuan hetiang thil a thlen tawh lohna tura hma lak a ṭul ang.

Chuvangin, he thil thleng hi mi tam takten Serchhip District Hospital leh a thawktute an hmuh dan tidanglam thei a nih bakah, nasa taka a ṭha lo zawnga mipuia nghawng nei thei a nih avangin he thil thleng chungchang hi enliam mai chi niin a lang lova, sawrkar thuneitute hian an chhuichian ngei tur chi niin a lang.