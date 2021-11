Editorial: Khualzinte tlawh duh hmun siam

Nimin khan Art & Culture Minister R.Lalzirliana chuan Serchhip Heritage Society-ten Serchhip Kawlri tlangchhipa an sak ‘Chawngpuii Khawthlir’ a hawng a, tualchhung mite hawi khawthawnna tur leh khualzinte tan pawha tlawh chakawm tur Serchhipin kan neih belh leh ta hi thil lawmawm tak a ni a, Serchhipin kan chhawr ṭangkai zui ngei pawh a beiseiawm.

Khawvel ram tam takin sum an hailuhna pui ber pakhat chu Tourism Industry hi a ni a, Tourism Industry aṭanga sum hailut tam tur chuan khualzinten an tlawh duh hmun neih tam a ngai a, hei vang hian ram tam tak chuan sum tam tak sengin khualzinte hip thei tur thil ropui tak tak an siam ṭhin a, kan ṭhenawm lawk, Nagaland state pawhin kumtinin ni 10 chhung awh tur Hornbill Festival an buatsaih ṭhin a, a kum telin tlawhtu an tam telh telh a, heta ṭang hian sawrkarin sum tam tak a lakluh piah lamah tualchhung mipuite sum lakluh nasa takin a pun phah a ni.

‘Tourist’ kan tih hian ram dang mi (foreigner) chauh hi an ni lova, ram chhung mi ‘domestic tourist’ pawh tam tak an awm a, heng mite hian an hmun tlawh duh an tlawhna atana kal velna tur lirthei an mamawh a, an ei leh in tur bakah an chakkhai dang leh riahna turte an mamawh a, anmahni kaihruaitu tur an mamawh a, an hmun tlawh tawhte hriatrengna tur, an tlawhna hmuna miten an siam ngeite hawn an duh bawk ṭhin a, hetiang hi a nih avangin, khualzinte tlawh duh tamna hmuna chengte tan eizawnna tam tak a siam belh bakah an sum lakluh pawh nasa takin a pun phah a, tourist hotspot-a chêngte hian hma an sawn phah nasa hle ṭhin a ni.

Serchhip pawhin khualzinte tlawh duh tur lian tak Paragliding hmun kan nei tawh a, hemi bak khualzinte tlawh duh tur thil kan insiam belh zel thei a nih chuan Serchhip hian Tourism Industry hi sum lakluhna hnar ṭha takah kan neih theih ngei a rinawm a ni.