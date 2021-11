Editorial:Eizawnna tlak tura lo/huan neih

Nimina Serchhip DC Meeting Hall-a District Level Coordination Committee on Fostering Climate Resilient Upland Farming System (FOCUS)-in an hnathawh mekte thlirletna (Mid Term Review) an neihnaah Serchhip district a FOCUS kalpui a nih hnuah khaw 7-a chhungkaw 248-ten kumtin lo neih bânsana huan nghet neia eizawnna an kalpui tawh thu tarlan a ni.

Mizoten tun hma aṭanga kan lo neih dan, kumtin ram ngaw ṭha lai vah a, hâl ṭhin chu hunrei tak aṭang khan tihtlem tumin sawrkar chuan hma a la tawh ṭhin a, kumtina lo thar vat lova, huan nghet nei tur zawnga inzirtirna pawh neiiin, hma a la chho reng a.

Kumtina lo neia eizawng hi kan tlahniam telh telh a, kumtina lo neih bansantu zingah hian eizawnna atana huan nghet an neih tawh vanga kumtina lo neih bansantu chu awm ve ṭhin bawk mahse kumtina lo neih bansantu tam tak hi chu eizawnna tur huan nghet an neih vanga bansan ni lovin, lo neih a hlawk lo an tih vanga eizawnna kawng dang zawh ta an ni fo a, tin, tuna kumtina loneitu la awm tam tak zingah pawh hian eizawnna bul ber atana lo neih hmang lem lo, lo neih nuam an tih vang leh, lei ngai lova thlai thar chhuah ve duh hrim hrim vanga lo nei hi engemawzat an awm bawk a ni.

Hetianga loneitu tam takin thlai thar chhuah dang an neih vang ni lova lo neih an bansan zel a nih chuan kan thar chhuah hi a pung chak hlei thei dawn lo a, Serchhip District-a FOCUS kalpui hnua khaw 7-a chhungkaw 248 zet, kumtina lo neih bansantuten eizawnna kawng dang zawh lova, eizawnna atana huan nghet neihtir an ni thei hi thil lawmawm tak a ni a, kan ram thar chhuah a pun zel theihna tur atan lo/huan neitu an tam hi a ṭul a, chumi tur chuan lo/huan neih hi chhungkaw eizawnna leh innghahna tlaka siam tura hmalak chhoh zel hi a ṭul hle a ni.