Editorial: Mizoram a a pahnihna turin Serchhipah

Nimin khan Lalruatkima, Minister, Revenue, I&PR, etc., chuan Serchhip DC Conference Hall-ah Computerization of Registration, National Generic Documentation System a hawng a, Mizoramah Aizawl District dawtah Serchhip chu Computerization of Registration hawnna hmasa ber a ni.

Sawrkar Department-ten mipui tana an hnathawhna kawngah mipuite awlsamna tur leh ṭangkaipui tur zawnga tunlai khawl thiamna hmang tura hmasawnna kawng an zawh chho zel hi thil lawmawm tak a ni a, heng hmasawnnate hian mipuite tan kawng tam takah awlsamna a thlen bakah, felfai zawk leh him zawka thil pawimawhte vawn ṭhatna leh haichhuah awlsamna a ni a, mipuite tana awlsamna tam tak a thlen rual hian thawktute tan pawh awlsamna a thlen ṭhin bawk a, helam kawngah hian chak zawka hmasawn zel pawh tum ila a ṭha ang.

Hetianga tunlai khawl thiamna hmanga sawrkar department-ten mipuite tana awlsamna tur leh ṭangkaipui tur zawnga an hnathawh dan phung an thlak chhoh meknaah hian power supply ṭha leh internet ṭha hi hnathawhna atana innghahna pawimawh tak a ni a, tuna kan dinhmunah chuan Power supply leh internet lamah kan state hi a la pachhe viau mai a, hei vang hian sawrkar department-ten mipuite awlsam zawkna tur leh ṭangkaipui tura tunlai thiamna hmanga an hnathawh phung an thlak chhohnaah hian hnathawh hleih theih loha khaihlak ngai, mipuite tana harsatna a siam zawk chang a awm fo a, hei hian helama kan hmasawnnaah duhthu a tisam tawk lo fo ṭhin.