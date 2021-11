Editorial: Lirtheia chetsualna laka fimkhur

Nimin aṭang khan Fimkhurna Hapta (Road Safety Week 2021) chu hman ṭan a lo ni leh ta a, lirthei neitute leh khalhtute chu he hapta hman chhunga fimkhur taka lirthei khalh turin chah an ni.



Serchhipah pawh lirthei a pung chak hle a, lirthei khalh thei pawh an pung zel a, chutihlai chuan lirthei khalh ṭhin zingah lirthei khalhtute dân zawm tur hre ziktluak lo leh ngai pawimawh lo, an himna piah lama mi dang himna tur (driving manner) ngaihtuah tel lem loa mahni duhdan dana lirthei khalh ṭhin, fimkhurna tlachham tak tak pawh hmuh tur an awm leh ṭhin a, hei hi a pawi a, hengte avang hian chetsualna pawh a thleng fo a ni.



Lirthei a pun chak angin kan kawngpuite a zau chak tawk bawk si lova, chuvangin, lirthei khalhtute kan fimkhur a ṭul tak zet zet a, keimahni himna atana kan fimkhurna piah lamah midang himna tur thlenga kan ngaihtuah tel pawh a ṭul âwm e.

Lirthei chetsualnaah hian mipui lam pawhin fimkhurna tur tam tak kan nei bawk a, kawngsira kalna tur Footpath nei reng chungin motor kawngpuia kal tlat chingte kan awm a, tin, lirthei lo tlan kawng kian ṭha duh mang lo te, kawngpui tichep dawnga bungrua dahte hian lirtheia chetsualna a thlen thei tih hria ila.

Tin, naupang ṭhenkhat, motor kawngpuia infiam ṭhin leh thirsakawr khalh ṭhinte an awm a, nu leh pa te hian kan fa-ten tawhsual an tawh loh nan lirthei hlauh nachang hre tur leh fimkhur turin kan fa te i zilh ngun bawk ila,



He Fimkhurna Hapta (Road Safety Week) kan hman mek hi mitinten lirtheia chetsualna laka fimkhur zualna atan i hmang leh teh ang u.