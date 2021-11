Editorial:Hmanraw mamawh tamna hmuna mau sawngbawlna khawl bun belh

Zirtawpni khan Zuangtui Industrial Estate-ah Zuangtui Bamboo Processing Factory Commerce & Industries Minister Dr. R. Lalthangliana chuan a hawng a, Bamboo Development Agency-in National Bamboo Mission hnuaia an din he mau sawngbawlna khawl hi Agarbati stick chi hrang hrang siamchhuahna tur a ni a, thlakhat chhungin agarbatti stick hi Kg. 10400 (Qtl. 104) lai siamchhuak thei tur a ni a, heng stick te hi India rama agarbatti siamtu lian ber Ranga Rao & Son, Mysore chuan a hmunah an thil siam chhuah hi en tawhin, leisak vek an inhuam niin sawi a ni a, ram chhunga an duhkhawp an hmuh loh avangin India ram bakah, Laos, Vietnam leh USA ah te pawh hetiang agarbati stick siamna factory hi an bun a, heng hmun aṭang hian stick siamsa hi an lalut ṭhin ni. Hei bakah hian heng agarbatti stick siamna bang mau nawi te hi Bamboo Charcoal leh Bamboo Vineger siamna atana a la hman theih a ni a, chumi tur chuan inbuatsaihna pawh an nei mek bawk a ni.

Kan ram hausakna, mau hmanga hetianga ram dang aṭanga sum hailuhna tur kawng a inhawn theihna atana hma latute an fakawm a, an stick siamsa an hralh chhuahna tur company-in ramchhunga an duhkhawp an hmuh loh avanga ram danga factory hial an din thu leh Mizorama siamsa leitlaka an ngaih thu hriat phei chuan he thil hian mi tam tak tan eizawnna a siamsak ṭeuh theih dawn niin a lang a, mau sawngbawl sa hralh chhuahna a awm thei tak tak dawn a nih chuan hmanraw mamawh, mau tamna khaw hrang hrangahte hian hetiang khawl hi bun belh theih ni se a duhawm khawp ang.