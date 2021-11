Editorial: Ram hmasawnna sum hman dik loh

Swadesh Darshan Scheme – II hnuaia Mizoram Tourism hmasawnna tura hmalakna hrang hrangah thil dik lo leh fel tawk lo a awm ngei nia an hriat avangin nimin khan MNF Vigilance Department leh MNF Legal Board-te hmalaknain Mizoram Lok Ayukta-ah complaint thehluh a ni.

Tun hma aṭang tawhin Mizorama hmasawnna hna thawh ṭhenkhata sum hman dan chungchangah hian thil dik lo leh fel tawk lo a awm tiin opposition lama awm political party-te hian sawrkarna siam mektu political party-te an bei fo tawh ṭhin a, hetianga inpuhna a nasat ang ai hian, a chhuitu turten an chhui tura political party-ten complaint an thehluh erawh a tam lem lo hle a, mi ṭhahnemngai leh mihuaisen deuhte erawh chuan complaint thehluh erawh an nei ve leh zauh ṭhin a ni.

Nimina Swadesh Darshan Scheme – II kalpuinaa thil dik lo leh fel tawk lo a awm nia sawi chungchanga complaint thehluttute erawh chu rorel lai party, MNF an ni hlauh thung a, tun hma ang lo takin he complaint thehluh dan hi a danglam a, he thila thil diklo leh leh fello a awm a nih chuan thilsual titute chu dân anga hremna pek an nih ngei theihna turin chak taka an ûmzui zel pawh a beiseiawm a ni.

Ram hmasawnna hnathawhna tur sum hman dik loh a tam lutuk chuan ram chhung mipui, mimal leh chhungkaw tinin an tuar a, mi tam takin hmasawnna an neih ve theihna tur sum tam takte mi tlemte-in an insem zawh chuan mi harsa zawkte an harsa telh telh a, a tithei fate an lian thur thur a, an sum lakluh phu lova hausate pawhin hremna an hmachhawn ngai lohna hmunah chuan mi tam tak rilru a piansual phah a, khaw-tlang nun thlengin a nghawng ṭhin a ni. Chuvangin, mipui leh ramin hma kan sawn zel theihna tur atan sum hman dik loh kawngah hian mipuite pawhin kan thikthu kan tihchhiat a ṭul hle a ni.