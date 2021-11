Editorial: Sawrkar Office-a file kal muang

Mizo Students’ Union (MSU), Gen. Hqrs., Aizawl chuan thuchhuah siamin, Central sawrkara Ministry of Tribal Affairs aṭanga kum 2020-21 Post Matric Tribal Scholarship to Scheduled Tribe Second Installment sem hmabak, November ni 2, 2021 a an lo thun tawh tun thlenga zirlaite bank account a thun a la ni thei lo leh, Finance Department-a hun rei tak file tihkhawmuan nia an sawi chu hriatthiam har an tih thu an sawi a ni.

MSU hian thuchhuah an siamah hian Finance Department-ah hun rei tak file tihkhawmuan nia sawi a awm thu an sawi lang a, MSU-in an puhna hi a dik leh dik loh chu thudangah dah ta ila, sawrkar office ṭhenkhata file kal muang chungchang hi sawi a awm fo a, hetianga file kal muang ṭhin hi mi ṭhenkhat tan harsatna leh buaina a thlen ṭhin a, a tuartute tan chuan thil huatthla tak a ni fo ṭhin a ni.

Hetihlai hian file kal muang anga sawi tam tak hi chu kan sawrkar Office-a file kal kualtir dan phung kan hriatthiam loh vangte leh thawktu lam remchan loh vangte a ni fo a, sawrkara lehkha lutte hi dealing clerk kut aṭangin an office-a an pu ber hnen a thleng a, chu lehkha chu, chu office-a chinfel mai theih a nih loh chuan, khaw hrana office dangahte thawn a lo ngai a, an lehkha thawnna office-a dealing clerk hnen aṭangin an office-a a thu dan indawtin a kal chho leh bek bek a, thutlukna siamtu tur hnen a thlen meuh chuan ni engemawzat a ral hman ṭhin a, chutih karah chuan thawktu inthlahdah leh file khawihtu tur remchan lohna avangte-in ni engemawzat a khawtlai belh phah fo bawk a ni. Hetianga file kal kual nasa lutuk hian hun a heh bakah thawktu a mamawh tam a, sawrkar tan sum sen belh a tam mai bakah mi tam tak tan harsatna a siam ṭhin a ni.

Information Technology lama kan hmasawnna hmang ṭangkaite chuan file pakhatin a thlenna tur a thlenna atana thla chuang chuang hun a hman ṭhin kha ni 2/1-ah an lehlan zung zung tawh a, chuvangin, sawrkar hian ṭul lova mipuiten harsatna an tawh fo lohna turin tuna file a kal kualtir dan hi chak zawka IT hmang ṭangkaia a thlak chhoh a ṭul tawh hle a ni.