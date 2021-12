Editorial: Bamboo Link Road siam tum hi

Mizoram Chief Minister-in a buaipui ber pakhat chu Bamboo Link Road a ni a, sawrkar laipui hotute a dawrnaah pawh hei hi a sawi tam ber pawl a ni a, tunhnaia Delhi-a a zinnaah Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Bamboo Link Road siamna atan hian cheng vaibelchhe 100 vel DPR siam turin thurawn a lo pe tih a sawi a, hemi bawhzui hian nimin khan CM ho hian Bamboo Development Board Member-te chuan hemi chungchang hi an ngaihtuahho a, heta an rel dan chuan Bamboo Link Road atana ram rem ṭha en turin karleh lamah fehchhuah nise, an ti a, a tirah Aizawl District chhung-ah Pilot Project-a kalpui phawt tura a nih thu CM hian a sawi a ni.

Chief Minister hian November thlaa DoNER Minister G.Kishan Reddy a hmuh ṭumin, Mizoramah mau leh rua tam mahse link road awm loh avanga a phurhna transportation cost a sân phah avanga mau chingtute leh bamboo based industry neitute tan a hlawk loh phah thu sawiin, link road siam theih a nih chuan he harsatna hi a sutkian tur thu a sawi a ni.

CM-in Bamboo link road a buaipui hma hian sawrkar hmasa lamah pawh sum tam tak sengin hmun tam takah Agriculture Link Road laih a lo ni tawh a, khatiang link road siamte kha laih zawh a nih hnuah thuam ṭhat zui leh enkawl zui a nih loh avangin, fur alo thlenin leiminin a hnawh a, tuihawkin kawng chhuat a ṭhuah khuar kek kuk a, sum tam tak senga kawng laih tam takte kha hman ṭangkai zui lohin a awm a, ram hmantlak loh tam tak siam phah a, tun hma aṭanga buh leh thlai chin tawhna sa pawh tura kawng siam thar tih loh chu hman ṭangkai zui a tam lo hle a ni.

Agriculture Link Road lo siam tawh dan te, tuna mau industry kan neih dan te, mau industry-a mau kan hman dan en hian tuna sawrkarin Bamboo link road siam a tum mek hi kan mamawh a ni em tih leh, siam ni ta se kan ṭhatpui ang nge kan ṭhatpui lo ang tih hi ngaihtuah tham tak a ni.