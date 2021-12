Editorial: Bungraw buk tling lo leh khawih chingpenah kan fir a hun tawh

Sub-Committee on Quality Control of Cement & Iron Rod chuan tunhnaia Aizawl khawpui chhunga Iron Rod Dealer-te dawr ṭum hnih an endikna aṭangin a size anga an sawi tling lo leh, a size anga a buk zat tur tling lo iron rod quital 5290 an man chhuak a, heng iron rod an mante hi dawr 61 aṭanga an man a, Aizawl khawpui chhungah hetiang zat rod a nih tur ang ni lo man chhuah tur a awm a nih chuan Mizoram pumah pawh hetianga tehfung tling lo tam tak hi a awm dawn tih a chiang hle a ni.

Kan mamawh phai aṭanga lakluh hrang hrangah hian thil khawih chingpen hi a tam hle a, eirawngbawlna gas bur buk tling lo, cement khawih chingpen, buhfai bag khawih chingpen, tuialhthei pawlh dal tih te, dawrkaiten MRP nawtrehin, MRP aia to-in an hralh tih te bakah mipuite hnena thil zawrh chhuah tur khawih chingpen hi a tam hle mai a, heng thil hluarna chhan hi mipui (consumer)-te kan ngaihsam vang a ni a, hetianga bungraw buk tling lo leh khawih chingpen avanga a lo thlawna mipui sum luangral hi a tam tawh hlein a rinawm.

Tun hnaiah Aizawla iron rod zawrhte an endik hma pawh hian hmun hrang hrangah bungrua leh thildang pawh ṭum engemawzat endik lo ni tawhin, thil dik lo manchhuah pawh tam tak a lo awm tawh ṭhin a, mahse thil sual tituten a hma ang bawkin an thil sual tih an la chhunzawm zel tho a, mipuiten a lo thlawnin sum tam tak kan seng ral reng hi a pawi a, hemi kawngah hian mipuite kan ṭhanharh a hun tawh hle a, kan thil lei turah kan duh fir a, kan tihkher kher hi a hun tawh takzet a ni.