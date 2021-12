Editorial: Damdawi in rintlak neih hi thupui berah nei ila

Tunhnaia Serchhip District Hospital-a nausen thihna leh raicheha thihna thleng chungchanga thu kal zel chuan a thleng thui zel a, nimin khan sawrkar lam aṭangin Health & Family Welfare Board Vice Chairman, Dr ZR Thiamsanga chuan Serchhip a rawn tlawh a, ani bakah hian Mizoram Govt. Doctors Association (MGDA) hruaitute chuan Serchhip rawn tlawhin, Serchhipa pawl hrang hrang aiawhte kawmna hun an hmang a, he hunah hian Serchhipa pawl hrang hrang aiawhte chuan Serchhip damdawi in chungchanga mipuite lungawi lohna leh harsatna tawh hrang hrangte an sawi chhuak a ni.

He thil thleng chungchangah hian Serchhip District Hospital-a thawktute demna leh diriamna tam tak Social media-ah hmuh tur a la awm chho zel a, hetiang thil a thleng hi a pawi hle a ni.

Tunhnaia Serchhip District Hospital-a vanduaina sawi hlawh tak thleng chungchangah vanduaina tawktuten an lungawi lohna Social Media-ah an au chhuahpui a, hemi hnu hian Serchhip District Hospital demna leh diriamna a inṭan chho a, tunah chuan kan sawrkar damdawi in neih chhun chu Mizorama damdawi in chhe ber angin a chhuak ta hial a ni.

Thawktu ṭhenkhatte thil tih avanga Serchhip damdawi in sawiseltu leh, diriam taka ṭawngkhumtu zingah hian Serchhip damdawi in la pan ngai reng reng lo leh, nakin hunah pawh Serchhip damdawi ina inenkawl ngai lo tur tam tak an awm a, anni tan chuan Serchhip damdawi in chhiat leh ṭhat, rintlak a nih leh nih loh hian anmahniah kawngro a su tehchiam dawn lo a ni.

Serchhip mipuite tan chuan kan damdawi in hi kan dam loha kan inenkawlna hmun tur leh kan mangana kan tlan luhna hmun tur a la ni zel dawn a, kan damdawi in hi mipuite tana pantlak leh innghahna tlak a nih zel theih dan tur hi thupui bera kan neih a ṭul a, pawn lam aṭanga an rawn sawiselna leh diriamnaa kan lungawi lohna thu sawi belha duhtawk mai lovin, tuna buaina lo thleng hi damdawi ina lungawi lohna leh harsatna kan neihte thuneitute hnena thlen chat chat nachang hriat thar phah nan i hmang teh ang u.