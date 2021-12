Editorial: Rilru thianghlim tak pu chungin HIV/AIDS i do tlâng ang u

Mizoram State AIDS Control Society (MSACS) bultumin nimin zing khan Aizawl-ah World AIDS Day Rally (kawng zawh) neih a ni a, he hun hmanpuitu Health Minister Dr R. Lalthangliana chuan Mizoram-a he natna kai tharte hi a tlangpui kum 19 – 49 inkar an nih ber thu tarlangin a kai awm renga ngaih ṭhin (high risk group) ruihhlo bawiha tangte, mipat hmeichhiat kawnga buan chaklote chang ni lovin mipui nawlpuiah a thleng tawh a, hei vang hian mi zawng zawngin ṭan kan lak tlan a ngai a ni, a ti a, MSACS-in an chhinchhiah danin Mizoramah HIV+ve mi 25,080 awm tawhin nunna chan mi 3294 an awm tawh a, HIV+ve mi 21,786 awm mek anga chhinchhiah a ni.

Mizoramah HIV/AIDS kai/vei an pung chak hle tih helam buaipuituten an sawi a, he natna, tihdamna la awm lo buaipui nan hian sawrkar pawhin kum engemawti kalta aṭang khan sum tam tak a seng tawh a, chuti chungin he natna a darh chak hle zel tho mai hi a manganthlak a ni.

Mizorama HIV/AIDS natna darh zel tur ven hi tih tak taka tih a ngai a, HIV/AIDS dona lama ṭhahnemngaihna nei tak tak chuang si lova, HIV/AIDS dona hmingpua pawl emaw, mimal tute emaw-ten sum tuakna, sum hailuh tumna atana HIV/AIDS do hna hi kan thawk a nih chuan a tuartu tur chu keimahni, kan tu leh fate, kan hnam hi a tuartu tur chu kan ni dawn a, chuvangin he natna do-na tur leh a venna atana sum kan hmuhte hi a nihna tur ang taka kan hman ngei ngei hi a ngai tih hria ila, kan rama he natna darh zel tur ven kawngah hian mimal leh pawl hrang hrangten rilru thianghlim tak nena kan beih chuan hma kan sawn ngei a rinawm a ni.