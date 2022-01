Editorial: Kuthnathawktute sum lakluh titlem tur zawnga rawtna awm hi

The Mizoram Liquor (Prohibition) Draft Rules 2020 siam tura committee din Mizoram Liqour Prohibition Rules Drafting Study Committee, an chairman Dy. Chief Minister Tawnluia hova ṭhukhawm chuan Mizorama Grape chingtute thar chhuah aṭanga Wine siam phal loh ni se tih an rel a, Meeting-ah hian Mizoram Kohhran Hruaitute Committee aiawh te, Central YMA aiawh te, Mizoram Upa Pawl (MUP) aiawhte an tel a, an thurel hi Council of Minister ṭhukhawmin an ngaihtuah leh dawn a ni.

Mizorama Grape chingtu hlawm tamna ber leh an thar chhuah tamna ber chu Champhai leh Hnahlanah a ni a, heng hmunahte hian chhungkaw tam takin hun rei tak aṭang tawh khan chhungkaw intunnunna atan grape huan neiin, kumtin grape tam tham tak an lo thar chhuak tawh ṭhin a, an grape thar aṭang hian Grape Wine-te siamin, sum tam tak lakluh nan an lo hmang tawh ṭhin a, Baptist Church of Mizoram leh Champhai Grape Growers’ Society(CGGS) te pawhin Sacramental Wine siam turin inremna (MoU)-te pawh an lo nei tawh hial a ni.

Kan thlai thar chhuah tam takte hi kan thar chhuah ang anga hralh chhuah ngawt ai chuan sawngbawl hnua hralh chhuah hi a hlâwk zawk a, kan thlai thar chhuah tam takte hi a sawngbawlna tur kan neih ṭhat loh avangin sawngbawl lohin state pawn lama hralh chhuah tam tak kan nei a, hengte hi state pawn lama an lo sawngbawl hnuah to zawkin a thar chhuaktuten kan lei leh fo ṭhin a ni.

Kuthnathawktuten an thlai thar hlawk zawka an hralh hi ramin a ṭhatpui a, Champhai leh Hnahlana grape chingtute pawhin hlawk zawka an grape thar aṭanga sum an lakluh theihna atan sum tam tak sêngin an grape thar sawngbawlna tur an din a, hetihlaia kuthnathawktute sum lakluh titlêm tur zawnga rawtna awm hi sawrkar tan chuan pawm chi niin a lang lo.