Editorial: Mipuiten central scheme an chhawr tangkai theih dan tur

Mizoram Larsap Hari Babu Kambhampati chuan nimina Mizoram Synod hotute nen an inkawmnaah, mi chi hrang hrang a kawmna aṭang leh hmun hrang hrang a tlawh tawhna aṭangin Mizoram mipui mimir tam zawkin Central Scheme ṭha tak tak, miharsate chawikanna atana kalpui mekte an hriat loh bakah an dawng lo tih a hmuh thu a sawi a, Central Welfare Scheme tam takte hi Mizo mipuiten dil nachang an hriat loh chhan chu zirtirna pêk chhuah ṭhat tawk loh avanga an hmelhriat loh vang niin a sawi a, hetiang hawi zawng hian tun hnaiah Larsap hian mi pawimawhte a kawmnaah a sawi chhuak zauh zauh ṭhin a ni.

Larsap thusawi hi a dik thui hle a, mipui tam zawkin sawrkar laipui aṭanga scheme an chhawr ṭangkai theih ṭha tak tak a awm a, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Mudra Yojana, Stand Up India Scheme, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana leh a dang engemawzat a awm a, hengte hi sawrkar laipuiin mipuite tana hamṭhatna tura a duan a ni chungin, Mizoram mipui zingah hian chhawr ṭangkai lo kan tam zawkin a rinawm a, a chhan chu Larsap sawi anga a scheme kan hriat loh vang leh, a scheme hming kan hriat pawh a nihphung kan hriatchian loh vanga chhawr ṭangkai ve tumna nei lo kan nih a rinawm.

Chumi piah lamah a scheme kan hriatte pawh a chhawr ṭangkai dan tur kalkawng kan hriat loh vanga chhawr ṭangkai ve ta lo kan nihte pawh a rinawm a, hemi kawngah hian mipuite hnena zirtirna tam zawk pek leh, an chhawr ṭangkai theihna tura ṭanpuitu awm thei se a duhawm khawp mai.

