Editorial: Mipuiten kan duhfîr ve a tul

Nimin khan Serchhip khawpui chhunga in sakna bungraw zawrhna dawr hrang hranga Iron Rod zawrhte chu District Bawrhsap thupek angin endik a ni a, hetah hian BIS tehfung ni pha lo engemawzat man chhuah a ni.

Nikum kumtawp lam khan Aizawlah pawh Iron Rod zawrhna dawra an zawrhte chu endik a lo ni tawh a, hetah pawh hian BIS tehfung tling pha lo engemawzat man chhuah a ni tawh bawk a ni.

BIS standard ang chuan iron rod (TMT Bar) sei zawng hi 12 meters aia tawi lo a ni tur a ni a, an rih zawng tur chu 8 mm: 4.4 kg – 4.7 kg; 10 mm : 6.8 – 7.4 kg; 12 mm: 10.2-10.60 kg; 16 mm: 18.2 -18.9 kg leh 20 mm : 28.0 kg – 29.64 kg a ni.

Iron Rod chauh ni lo, hmanraw dang emaw, ei leh in atana kan ṭhin leh thil dang pawh, a buk tling lo emaw, a len zawng leh sei zawnga tling lo-te, MRP aia sang emawa mipuiin kan lei hian mipuiten kan thil lei hû tawk aia tam pawisa kan chawi chuang ṭhin tihna a ni a, mipuite sum chawi chuan chu diklo taka lo têltu an awm ṭhin a, chung mite chuan mipuite sum an rawksak tihna a ni.

Hetianga mipuite chanvo humhimsak a nih theihna tur leh, mipuiten dik lo taka sum an chawi chuang tur vênna atan hian Legal Metrology leh District Consumers’ Association lam pawhin hma an lo la fo tawh ṭhin a, tun ṭuma Iron Rod endik a ni leh ta pawh hi thil lawmawm tak a ni a, hetiang kawngah hian hma an lak zui zel pawh beisei ila. Chutihrual chuan mipuite pawhin kan sum sen mil chiaha bungrua kan lei hi kan chanvo a ni tih kan hriat thar a, hemi kawngah pawh hian kan duhfir ve zel a ṭul a, mipuiten kan duh fîr zui zel lo a nih chuan tuten emaw hma la ṭhin mahse awmzia a nei rei thei dawn lo a ni.

Like this: Like Loading...