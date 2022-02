Editorial: Power supply dawn that loh vang ni lova harsatna thleng thin hi

Tunhnaiah Serchhip mipuite chu Power Supply lamah harsatna kan tawk a, mipuiten kan duhkhawp power supply hman tur kan nei thei thei lova, tunah phei chuan chhun leh zânah kan inênchhawk mek a ni.

A enkawltu department, P&E Department lam chuan tuna kan inênchhâwk chhan chu an khawl pakhat a chhiat vang niin WhatsApp lamah a sawifiahna an siam a, hemi hma pawh hian mipuiten kawlphetha an hmang nasa lutuk chu an khâwlin a zawh loh avangin mipuite chu electric hmang tlem tura ngenna WhatsApp lamah bawk an lo thehdarh tawh bawk a, hetihlai hian mipui ṭhenkhat chuan hetianga P&E Department lamin mipuiten power supply an mamawh sân hun lai bera a hmang tlem tura ngenna an siam hi an hrethiam lo hle a ni.

Khawvel changkâng chho zelah kan nitin nunah leh kan hnathawhnaah electric hmang bungrua kan uar chho zel a, kan khawsak leh hnathawhna kawng tam takah awlsamna min thlen a, mi tam tak chuan an eizawnna innghahna atan pawh an hmang tawh a, chuvangin, power supply hi kan nitin nunah hian a pawimawh tawh hle a ni.

Hetiang a nih laia power supply kan dawn tlem vang pawh ni lo, a khawlin mipui a châwm zawh loh vanga power supply lama harsatna kan tawk fo ta mai hi a pawi hle a, mi tam tak eizawnna thlengin a tawrh avangin Department lam pawh hian Power Supply kan dawn ṭhat loh vang ni lo, khawlin a zawh loh vanga power supply mumal lo ṭhin chungchanga harsatna kan tawh ṭhin hi sutkian dan nasa zawkin ngaihtuah thei se a duhawm khawp mai.