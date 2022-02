Editorial: Kan sum dahpun kan tumna a him em tih zirchian hmasak a tul

SerchhiDistrict Addl. Superintendent of Police chuan thuchhuah siamin, Serchhip leh a chhehvel khaw ṭhenkhatah sumdawnna himlo kalpui mek nia hriat a nih thu leh, hemi laka fimkhur tur leh inhnamhnawih lo tura mipuite hriattirna a tichhuak a, hriattirna a tihchhuahah chuan he sumdawnna hi a himlo hle tih tarlangin, Serchhip Police-tena an sumdawn dan kalphung an chhuina aṭangin tunhma chiahpuam an kalpui dan (Ponzi/Pyramid Scheme) nen a inang hle tih a tarlang a, an sumdawnnaah hian thil hralh leh zawrh awm lovin, downline member zawn hmuha point hmuh theihna hlâwk tak niin an sawi a, hetiang sumdawnna, sum lu (capital)-ina hna thawk silo a hlâwkna awm thei chi hi a himlo hle tih an tarlang a ni.

Hetiang sum peipunna hlawk chungchangah hian buaina leh harsatna engemawzat a thlen thu hriat tur a awm tawh a, nikum lawkah Serchhipah ngei pawh chiahpuam ang bawka buaina awmin, sum dahtu tam takin tun thlengin an sum an la hmulet thei lo a, heti chung pawh hian sum peipunna hlawk zawk ûma chesual hi kan la awm fo mai a, hetianga sum peipunna hlawk nia sawi hi a kalpuitute hian an kalphung a dang angin sawi mahse zirchian tak tak chuan an kalphung hi a lo inang leh viau ṭhin a, kalphung dang deuh awm chângte pawh a awm ve tho bawk a, a tlangpuiin an kalphung hi a inzûl thei hle a ni.

Kan thil tawn tawh aṭangin he lam kawngah hian mipuite hi kan ṭhanharh a ṭul tawh hle a, kan sum leh pai dahpun kan tumnate chu sawrkar hriatpui a ni em tih leh, a him tawk em tihte hi kan zirchian hmasak a ṭul a, keimahnin kan zirchiang thiam lo a nih pawhin mithiam zawkte râwn nachang hriatte hi a ṭul hle a ni.