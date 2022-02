Editorial: Speaker puhna chungchang hi

Tunhnaia Social media-a video darhah Mizoram Assembly Speaker, Lalrinliana Sailo chuan Ngaizawl kawng siamtu hnen aṭangin kawng siamna tur pawisa cheng nuai 100 laksak anga sawi a ni a, hei vang hian eptu member-te pawhin tun ṭum a Assembly Budget Session chu Speaker kaihhruaitir lo a, Deputy Speaker kaihhruaitir zawk turin House Leader hnenah an ngen a, an ngenna a hlawhtlin loh avang hian nimina session-ah pawh tel duh lo-in eptu member-te hi rorel ṭantirah an chhuak ta nghe nghe a ni.

Hetianga Speaker-in dân bawhchhiaa che anga puhna awm hi eptu lam tan mai ni lo, sawrkarna chelh mektute tan pawh en liam mai chi niin a lang lova, he thu rawn irh chhuahna hi politics thila inbeihna aṭanga rawn irh chhuak ni lovin, Ngaizawl khawtlang hruaitute leh, Ngaizawl khaw kawng siamnaa a hming tumtu Contractor-te indawrna aṭanga rawn irh chhuak a nih avangin ngaih thu tak a ngai lehzual niin a lang.

Hemi chungchang chhui chiang tur hian ZPM Party chuan Mizoram Lokayukta-ah an thlen tawh a, eptu party-te hmalakna piah lamah hian, he thila dân loa che-a puh hi Mizoram sawrkara dinhmun pawimawh tak chelh mektu a nih avangin he inpuhna chungchanga thu dik tak chhuichian hi sawrkar mawhphurhna pawh niin a lang a, he inpuhna chungchangah hian insawifiahna mumal tak hriat tur a la awm loh avangin mipuite pawhin he inpuhna hi thu dik a nih leh nih loh an la hre chiang lo a, mipui tam tak chuan Speaker hi dan kalha che-ah an ngai rih niin a lang a, hei hian nghawng ṭha lo tak a neih thei a, hemi chungchanga dawta inpuhna a awm emaw, thil tidiklo hrem ngai an awm a nih chuan, hrem ngaite hrechiang tura sawrkarin a chhuichian thuai hi mipuiten an beisei niin a lang.

