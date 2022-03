Corruption leh induhsakna uchuak hi a tak taka kan do a ngai:Dr.Vanlalthlana, MLA

Nimin khan ZPM chuan chhung inkhawm hun kan hmang a, he hunah hian Aizawl North II MLA Dr. Vanlalthlana chuan thusawiin, “Corruption leh induhsakna uchuak hi a tak taka kan do a ngai,” a ti

Dr. Vanlalthlana chuan, “Corruption leh induhsakna uchuak natna kan vei mek avang hian beidawng tur kan ni lova, chutiang tih chingte kutah chuan thuneihna kan dah loh ngam a ngai a, he natna dolet thei dinhmuna kan din lai hian theihtawp chhuaha do turin zoram mipuite ka sawm a ni. Khawi hmunah pawh awm ila ram kan vei thei a, kan auchhuak thei. He ramah hian dikna duhtu mi tha tam tak an awm a, party bik sawi lovin ram siamthat duh tak takna atang chauhin ram kan siamtha ang. Corruption hian mitin a nghawng a, rethei ngai an rethei ngat ngat a, hausa an hausa tawlh tawlh thung, mahse kan ram hi vote hmangin kalphung thar sawrkar hnuaiah siamthat theih a ni. Mizoram hmasawnna atana thawk tur leh, kan tu kan fate lo seilenna tlak ni tura Mizoram siam turin, nasa lehzualin inpe thar leh ila, kan ram natnaah hian i na ve ang u. Thalaite zingah leh rual u zawkte zingah ram siamthat vei tak tak, ram siamtha tham kan awm. Ram siamthat duhtute hi kan inlungrual chuan kan chak tawh a ni. Pen chhuak ila, tun atangin i thawk tan ang u. Zoram natna zinga pawi ber chu corruption hi a ni a, corruption do ngam sawrkar, dan bawhchhiate hrem ngam sawrkar, kalphung thar sawrkar kan din tur a ni. Corruption kan do ngam dawn lo a nih a, dan bawhchhiate kan hrem ngam dawn lo a nih chuan, ZPM party-a ka awm reng chhan tur a awm ka hre lo. Zu dova tha kan thawh ang tluk hian pawl tinte hi corruption dovin thawk chhuak ila, ram siamthat bul tanna atan chu chu a pawimawh ber a ni,” a ti.

ZPM chhung inkhawm hi President Pu Lalliansawta bakah Working President Pu K.Sapdanga, Leader Lalduhoma leh Headquarters hruaitute bakah MLA leh Councillor ten an hmanpui a, Consultant Er. Lianlunga leh General Secretary R. Sanghnuna ten Siaha District zin report an pe bawk.

