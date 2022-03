Editorial: Sawrkar building enkawl zui leh luahlum zui

Nimin tlai khan Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Serchhip Field Venga awm, Serchhip Auditorium an tlawh a, Serchhip Auditorium leh a chhunga bungraw hrang hrangte chu mi tu tih hriat lohte’n nasa taka an suasam avangin, hemi kawnga mawhphurtute zawng chhuak turin nimin tlai vek khan Serchhip Police Station-ah FIR an theh lut nghal a ni.

Serchhip Auditorium hi India hmarchhaka Auditorium ṭha ber leh changkang ber pawla sawi a ni hial a, amaherawhchu nasa taka suasam a nih tak avang hian tun dinhmunah chuan puipunna inkhawm buatsaihna atana hmang leh tur chuan sum tam tak senga thawm ṭhat hna thawh hmasak a ngai phawt dawn niin a lang.

Serchhipah hian Auditorium mai ni lo hian, sawrkarin sum tam tak senga building a sak, luahlum zui a nih loh avang leh enkawltu mumal an awm loh vanga rawih lam pan, chei ṭhat hmasak loha luahluh theih tawh loh tur engemawzat a awm mek a, heng building ṭha tak takte hi sawrkarin a sakna atana sum tam tak a sen hnuah, luah zui leh enkawl zui lam ngaihsak loh vanga hmantlak loha awm zui ta te hi sawrkar sum tam tak a lo thlawna a luanralna a ni a, heng building-te hi hman ṭangkai a nih dawn chuan a sakna atana sum tam tak sen tawh piah lamah a chei ṭhatna atan sum tam tak sen belh a ngai dawn tih a chiang a, hetianga building sakna piah lama ṭul lova sum tam tak sen belh a ngai ṭhin hi a pawi hle a ni.

Hei vang hian sawrkar hian building a sak dawn hian a enkawl zui leh luahlum zui theih dan tur thleng hian ngaihtuah lâwk tawh se, hei mai bakah tute emaw hna siamsakna tur nia ngaih theih tura a hmanna tur hriat mumal loha sawrkar sum tam tak hmanga building sak phei chu awm tawh lo tawp se a duhawm hle a ni.

