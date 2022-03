Editorial: Damdawi ruihhlo hi ngaimawh tham a tling tawh

Tunlai hian Mizo ṭhalai tam takin ruihna atana an hman ṭhin, Heroin No. 4 a tam hle a, tun hmaa to tak taka an lei ṭhin chu tlawm te te-in lei tur a awm a, ṭhalai zingah he ruihhlo ti thar an pung nasa hle niin sawi a ni.

Ruihhlo, a bikin, damdawi hian Mizo ṭhalaite a tibuai nasa ṭhin hle a, hman deuh khan Mizo ṭhalaite zingah nasa takin Proxyvon a hluar a, kan ṭhalaiten nasa takin an chhiatpui a, ṭhalai engemawzatin an thihpui a, ṭawng mawi lo ni lo se, tun thlenga ramtuilei loa awm phah ta leh, an taksaa harsatna la neih phah engemawzat an la awm a ni.

Khatihlai khan Proxyvon kha ṭhalaiten an intihhmuh ni berin a lang a, khawtlang leh sawrkar tan pawh buaipui tham a tling hman hial a, tichuan YMA-in ‘Ruihhlo Do’ Kumpuan a rawn nei ta a, nasa takin ruihhlo do kawngah hma a la a, a hunin a ken tel ve reng nge hriat ni chiah lo mahse YMA hmalakna neih hnuah proxyvon chu Mizoramah a reh ta a ni.

Khatih hunlai ang deuh khan tunah hian ṭhalai tam takin Heroin No. 4 ruih hi an intihhmuh leh tawh niin a lang a, kan ṭhalaite zinga Heroin No. 4 a rawn hluar ṭantirah chuan a ti ṭhinte pawhin mi hriat hlauin a ruk thei ang berin an ti ṭhin a, tunah erawh chuan a ti ṭhinte pawh an inzêp lutuk tawh lem lova, hmun ṭhenkhatah chuan vantlang hmuna lo invit ngawng ngawngte pawh hmuh tur an awm ta fo mai.

Tun anga he ruihhlo tiṭhinten zalen taka a an kalpui chho zel a nih chuan kan hnam hian nasa takin a tuar dawn niin a lang a, chuvangin, YMA bawk hian he ruihhlo do kawngah hian nasa zawkin hma la leh thei se thil duhawm tak a ni.

