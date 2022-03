Editorial: Internet hmanga mahni sum khawih chêtna kawnga fimkhur dan i zir ang u

Nimin kha World Consumer Right Day a ni a, he ni puala hun hmanna hrang hrangah kumina he ni thupui “Fair Digital Finance” tih hmangin internet hmanga sum inhlanchhawnna kawnga mipuiten bum an tawh loh dan tur leh invên dante zirtirna hun hman a ni.

Information Technology ṭhang chho zelah bank aṭang chauha pawisa inthawn theih ṭhin te, pawisa fai hmang chauha thil lei ṭhinte chu kan kalsan hret hret a, tunah chuan internet hmangin mahni bank account-a kan sum neihte chu mahniin duh ang angin kan khawih che thei ta a, kan bank account aṭangin midang bank account-ah awlsam takin pawisa kan thawn (transfer) thei a, kan bank account-a kan sum neih hmangin ram dang (foreign)-a an thil zawrhte pawh mahni in lum aṭangin kan lei zet zet thei tawh a, hei hian mipuite tan awlsamna leh hamṭhatna tam tak a thlen piah lamah, mipuiten hun tam tak an khawral ṭhin chu nasa takin a tihtlêm phah a, mipuite tan chuan thil lawmawm leh ṭha tak a ni.

Hetihlai hian he thil ṭangkai tak hi mi tam tak tan chuan vanduaina thlentu a ni ve bawk a, mahni bank account awlsam taka kan khawih chêt theihna hi mi bum hmangten mi tam tak sum laksakna hmanruaah an hmang ve mek a, chuvangin, hemi kawngah hian mipuiten fimkhurna tur leh invênna tur tam tak kan nei a ni tih kan hriat a ṭul a, midang hnena bank account leichhawntir te, mahni hminga awm lo SIM Card leh kan bank account thlun zawmte a him lo thei a, kan ATM Card-a number tlangzarh loh te a him a, online-a thil kan lei dawn pawhin kan ATM card number emaw, kan internet banking username leh password chhutluhna tur website-te a him em tih kan hriatchian hmasak a ṭul a, hetiang kawngah hian kan hriat bak thil a awm a nih chuan mithiam zawkte râwn hmasak nachang hriat hi kan himna atan a ṭangkai em em a ni.

Like this: Like Loading...