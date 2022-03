Editorial: Ram chungchanga harsatna awm vanga kawng siam hna thawh theih loh hi

National Highway-54 laih zauh hna thawh mekah Package 2 (Baktawng Mualkawi – Keiṭum inkar) hna thawktu KRAM Infracon Pvt. Ltd. chuan Chhingchhip leh Kikawn inkar chu kumin fur ruahtui tlâk hmaa blacktopping zawh vek an tum thu an sawi a, chutihlai chuan kawngpui laih zauhna atana ram lak chungchanga harsatna awmna hmun a la awm avangin hnathawh ṭan theih lohna hmun 9-ah an la nei tih an sawi a, fur ruahtui tlak hmaa hna thawh zawh an duh avangin helai rama harsatna awm hi chinfel thuai an duh thu an sawi a ni.

Aizawl leh Tuipang inkar kawngpui, NH-54 2-lane-a siam turin tunah hian kawng laih zauh hna thawh mek a ni a, helai kawng hi Serchhip leh a chhehvel tana kawng ṭangkai leh hman rim tak a ni ṭhin a, amaherawhchu, kawng siam mek a nih avangin tun dinhmunah chuan kal a hrehawm rih hle a, mipui tam tak chuan hla deuh zawk mahse helai kalkawng zawh loha hêl dan kawng an la zawng hram hram a, nakina kawng ṭha zawk neihna tur a nih avangin mipuite pawhin sawisel enah an en lova, harsatna pawh an siam lem lo niin a lang.

Hetihlai hian kawng siamtu lam pawhin an hnathawh tura hmachhawp an neihte fur ruahtui tlak hmaa siam zawh thuai thuai an duh a, chutihlai chuan ram lâk chungchanga harsatna awm avangin hna thawh theih lohna lai an nei chu buaithlak an tih thu leh, fur ruahtui tla-in a rawn nan hman chuan an hnathawh tam tak a tihkhaihlak an hlau a ni.

Tuna kawng siamnaa harsatna thleng mek hi sawrkar lam aṭanga chinfel tur niin a lang a, he harsatna chinfel thuai a nih theih nan sawrkar hotu lam hian he thilah hian chak zawkin hma la thei se a duhawm khawp mai.

