Editorial: Nu leh pate tan kan fate kan fimkhurpui ngaih zual hun lai a ni

School session a tawp a, zirlai tam tak chuan exam zo-in an result-te pawh an hre tawh a, kumin school session-a exam zo hnuhnung ber tur Pawl 10 leh 12 board exam pawh an zo dawn hnai tawh a, zirlaiten an zirlai an chawlhsan rih hun, an zalen hun a inhawng chho mek a ni.

Kum dangah chuan zirlaiten sikul an kai ṭhin avangin zalen takin an hun an hmang thei lo ṭhin a, amaherawhchu, hripui leng avanga school kai thei lo zirlai engemawzat an awm a, heng zirlaite hi sikul an kai ṭhin lai ai chuan zalen deuh mahse online class kalin, lehkha an zir ve reng a ngaih avangin an exam zawh hma chu an nun a zalen lutuk thei bik chuang lo a, tunah chuan exam an zo a, zirlai thar an la zir loh avangin an nun a zalen rih a, an nuam tih zâwng leh an duhna lamah an tlân ve thei ṭan mek a, hetih hun lai hi anmahni mai bakah nu leh pate pawhin kawng hrang hranga kan fimkhurpui a ngaih zual hun lai tak a ni.

Naupang/tleirawl tam tak chu tun ang hunah hian ṭhianho-in intihlim turin ramah leh lui lamah an kal ṭhin a, tunlai hi khaw ro hun, ram kan duh hun lai a ni a, hetiang hunah hian tleirawl ram kalte hian ram an tikâng fo a, hemi kawngah hian nu leh paten fimkhur turin kan fate kan hrilh ngun a ṭul hle. Chutihrual chuan tun ang hun hi naupang/tleirawl lui kalte tuia an chetsual nasat hun a ni bawk a, tui a fim a, tui thûk lai pawh lui mawng a lang thei a, hei hi naupang tam takin zuam sualin nunna an chân phah fo tawh a, hemi kawngah pawh hian kan fate kan vên uluk a ṭul hle a ni.

Hei mai bakah hian naupangte hian nun zalenna hi an hmang thiam lo zual a, hetiang huna thlah zalen lutuk hi sual kawng an dai ṭanna hun a ni fo bawk tih hria-in, nu leh paten kan chhungkaw himna atan kan fate chungchangah fimkhur kan chhuah nasat zual a ṭul hun lai a ni tih i hre thar ang u.

Like this: Like Loading...