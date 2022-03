Editorial: Lui dung humhalh tura chet lak a tul

Ningani khan Power & Electricity Minister R.Lalzirliana hovin sawrkar Department hrang hrangte leh tlawmngai pawlten Serlui ‘B’ Small Hydel Project-a tui luang lût tlêm zel bakah sangha leh nungcha dangte humhalhna kawngah leh, a lui kam vela ramngaw tihchereu zel a nih avanga leilung luangral tuikhuah chhunga lût avanga reilote-a tui tling awm thei mang lo tur hial a nih dawn avangin engtia hmalak tur nge tih sawiho a ni.

Serlui ‘B’ Small Hydel Project tuikhuahin harsatna a tawh ang hi Mizoram lui hrang hrangah hian harsatna kan tawk chho ṭan mek niin a lang a, Serchhip bikah pawh min kar chehtu lui lian kan neih pahnih – Mat leh Tuikumte dinhmun hi uluk taka kan ngaihtuah a, a humhalh zawnga Serchhip mipuiten hma kan lak a hun tawh hle a ni.

Kan lui tuite a kâm zelna chhan hi ram ngaw chereu vang te, hmasawnna hnathawhnaa leivung kan siamten kawrte tui tam tak a chhilh bo vang te leh luia leivung luang lut nasa vangte, kan luia lung leh balu lak nasat vang leh thil dang tam tak sawi tur a awm thei awm e.

Tuikum hi Serchhip mipuite tui tlan tur lâkna hmun a ni a, Mat hi Serchhip kuthnathawktu tam tak innghahna a ni bawk a, Mat phei hi chu tui a kâm nasa tawh hle a, ṭhal lai phei chuan a kang chat lo chauh a ni tawh a, he lui ringa thlai chingtute pawhin ṭhal lai chuan he lui aṭang hian an duhkhawp tui an hmu thei lo chu a ni ber tawh a ni.

Tuikum lui tui hi chu ṭhalah pawh a la tam deuh a, PHE Department hotute chuan Tuikum luia tui hi ṭhal lai pawhin Serchhip mipui châwmna khawp a la awm niin an sawi a, amaherawhchu, tun aṭanga a humhalh hna kan thawk ṭan a nih loh a, tui a kâm ṭan tih kan hriat hnua a humhalh hna kan thawk ṭan chauh a nih chuan lui tui tipung tura chêt a harsa zual hle tawh dawn a, tunah hian kan lui dungte humhalh hna kan thawh ṭan hi a ṭul takzet tawh a ni.

