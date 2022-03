Editorial: Ramhmul damdawi humhim leh hman tangkai

Nimin khan Mizoram State Medicinal Plant Board (SMPB) leh Ramlai Society for Traditional Medicine (RASTRAM) ṭangkawp chuan Serchhip Press Club-ah ramhmul damdawi hrang hrang leh a ṭangkainate inzirtirna ‘Awareness Campaign on Medicinal Plant’ an buatsaih a, he hunah hian ramhmul damdawi ṭhatna hrang hrangte sawi niin, ramhmul damdawi ṭhenkhat leh a hmannate sawi lan a ni.

Mizoram hi ramhmul damdawiah a hausak thu sawi a ni ṭhin a, hei hi a dik a rinawm a, tun hma, kan pi leh pute hunlai aṭang tawhin natna hrang hrang enkawlna atan kan ram hnim (kan ramhmul damdawi) hi an lo hmang tawh ṭhin a, tun thleng hian mi tam tak chuan an natna enkawlna atan ṭangkai takin an la hmang reng a, mi tam takin an lo dampui tawh a ni.

Hetihlai hian kan ramhmul damdawite hi kan ṭangkaipui tur angin kan la ṭangkaipui tawk lo hle niin a lang a, ramhmul damdawi kan neih ṭha tak takte hi mipui nawlpui pawh hian a ṭhat dan leh a ṭangkaina te, a hlutnate kan hriat tlem avangin kan la hlut tawk lo hle niin a lang.

Hetihlai hian kan rama ramhmul damdawi ṭhenkhat chu hnamdangten man to tak taka lei khawmin, a rukin ram pawnah min lak chhuahsak fo ṭhin a, heng ramhmul damdawite hi a chin pun kawngah hma kan la lak mumal loh avangin kan ramhmul damdawi neih sa tam tak chu a rêm nasat phah hle a, ramhmul damdawia kan ram hausakna hi kan hman ṭangkai tak tak hma-in nasa takin a chereu tawh a ni.

Mipuite hian kan ramhmul damdawite hi a ṭangkai tur anga kan hman ṭangkai thiam thuai loh a, a humhalh nachangte kan hriat thuai loh chuan ramhmul damdawia kan hausa emaw kan intih chhung hian ramhmul damdawi tam tak hi kan timang mai ang tih a hlauhawm a, kan ramhmul damdawi humhim leh ṭangkai zawka hman dan tur ngaihtuah kawngah hian nasa zawka hma kan lâk a ṭul a ni.

