Editorial: Kângmei vanga chhiatna thlengte hi fimkhur nan hmang ang u

Kumin ṭhal chu ram kâng aiin in lama kângmei chhuak thawm hriat tur a tam rih a, in kânga mihring kâng hlumte pawh an awm a, a pawi tak zet zet a ni.

Sawi tawh ṭhin angin, ram lamah a ni emaw, in lamah a ni emaw, kangmei chhuak hi a pawi tak zet zet a, heng chhiatna thleng kan hriatte hi mipuiten fimkhur zual phah nan hmang ila a duhawm khawp mai.

In kâng lo tuar tawhtute pawh hian kângmei an tawrhnate chu a hma chuan an chunga thleng tura an beisei lawk a ni bik ngai lo a, amaherawhchu an beisei loh thil chu an chungah a thleng fo a, sum leh pai, thil hlu tam tak chânin, kum engemawzat an thawhrah te, an hmalam hun atana an innghahnate chu hun rei lote chhungin meivapah a chang a, a ṭhen phei chuan mihring nunna hlu tak an chân chang a awm hial a ni. Chuvangin mitinte hian heng vanduainate hi kan chunga thleng thei ve reng a ni tih kan hriat a, helam kawngah hian kan fimkhur vek a ṭul tih kan hriat a ngai a ni.

In lama kângmei chhuakah hian a chhan langsar zuala sawi chu electric kal sual te, bati chhit leh meichhem en zui ṭhat loh vang te, in lama petrol leh diesel dah ṭhatna aṭang te, ran vulhna aṭanga chhuakte hi sawi tam ber an ni a, in kâng tam tak hi chu fimkhur tawk loh vanga thleng a ni tlangpui niin a lang a, kangmei laka fimkhurna nena nun hman chu nise kangmei chhuak ṭhin tam tak hi chu a lo invên lâwk theih niin a lang a, kangmei laka kan himna atan a kan fimkhur tlan a ngai takzet a, hetihrual hian, vanduaithlak taka kan inah emaw, ṭhenawmah emaw kangmei a lo chhuah thulh pawha kangmei ṭhelhna tur lamah pawh kan theih chin china lo inruahmanlawkna neih hi a finthlak ang.

Like this: Like Loading...