Editorial: ILP chungchangah ṭan lak tlan a ngai

Nizan hmasaah Serchhipa hnamdang hnathawka awmte Inner Line Permit (ILP) enfiah runpui neih niin, hetah hian ILP fello engemawzat hmuhchhuah an ni a, a ṭhen phei chu ILP nei miah lo a helaia hna lo thawkte pawh an awm a, court-in thiam loh a chantir mi 22-te chu ramri-a thawnkir tura tih an nih bakah ₹500/- ṭheuh chawi tura tih an ni bawk a ni.

ILP hi hnam lian zawk leh changkang zawk, hnam hausa zawkten min chimral a, kan ram min luahsak mai lohna tura kan himna leh kan inhung bikna atana siamsak kan ni a, kan hnam himna atana thil pawimawh tak a ni.

Hnam lian zawkte laka inhumhimna hmanraw pawimawh tak hi kan hnam pawhin chimral kan nih theihna laka invenna atan kan la ṭangkaipui hle rih niin a lang a, a ṭangkaizia hi hria-in ram leh hnam himna atana hma la ṭhin YMA bakah zirlai pawlte pawhin Police-te nen ILP enfiah runpui hi an nei zeuh zeuh ṭhin a ni.

Hetihlai hian ILP enfiah runpui neih a nih apiang hian ILP fel lo, ILP thi tawh te, ILP nei lote man chhuah tur an awm deuh reng a, hei hi thil ngaimawhawm tak niin a lang tawh a ni.

Hetianga hnamdang ILP fello man chhuah tur an awm deuh ziah chungchangah hian a ram neitute hi a mawhphurtu lian ber kan niin a lang a, hnamdang sponsor-tute pawhin kan mawhphurhna kan hria a, mahse kan mawhphurhna kan hlen ṭha lo ṭhin hle a, Mizoram Police chuan nimin khan thuchhuah siamin, a khat tawka ILP an check reng tur thu leh ILP d芒n zawm lote chungah d芒n anga hma lak zel a nih tur thu an sawi a, Police lamin ILP dik lo man chhuak tura hmalak reng an tum thu sawi rual hian ILP pek chhuahna lama mawhphurtute nena an ṭan tlan loh chuan ILP fello hi chu kan la kawl zel thoin a rinawm.

