Editorial: Ran khuahkhirh

Serchhip District chhunga ran khuahkhirhna thupek hi District thuneituten ṭum engemawzat an chhuah tawh ṭhin a, hei bakah hian VC hrang hrangah pawh an huamchhunga ran khuahkhirh tura thupek an siam ṭhin a, thupek tihchhuah ṭan tirh hian zawm hlawh ṭha ṭhin viau mahse he thupek hian rei tak zawm a hlawh mawh hle a, District chhung thingtlang khaw dang aiin District Hqrs. ber hi ran khuahkhirh chungchangah hian kan hnufum zawk ni pawhin a lang.

Kan ran vulh dangte hi chu a huang/in te sak sakin thingtlang lamah pawh khawlaiah kan tlattir tawh lo tlangpui tawh a, mahni in chhunga kan chenpui ui hi kan khuahkhirh ṭha tawk lo ṭhin hle a, ui vulhtu tam takin an khuahkhirh ṭhat viau laiin, mi ṭhekhat erawhin an khuahkhirh lem lo a, mipui vantlang hmunah zalen takin an tlattir ṭhin a, hei hi khawpui thianghlimna leh hriselna atan a ṭhat loh bakah mipuite himna kawngah pawh a ṭha lo hle a ni.

Hei vang hian ran vulhtute hian kan ran vulhte hi kan ṭhenawm khawveng leh midang tan hnawksak an nih bakah keimahni leh midangte hriselna tichhe thei an ni tih hria a, kan ranvulhte khuahkhirh nachâng kan hriat a pawimawh hle a, ran khuahkhirhna thupek chhuah ni lo mahse kan tunlai khawvel leh kan nunphung changkang tawh takah hian ran vulhtute pawhin kan ran vulhte khuahkhirh hi kan tihtur a ni tih pawh i pawm ngam ang u.

