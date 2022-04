Editorial: Skill Development-a hmalakna hlawhtlinpuitu nih i tum ang

Mizoram chhunga skill development chak taka kalpui tura din Mizoram State Skill Development & Entrepreneurship Mission (MzSSDEM) hnuaia State Executive Committee (SEC) chu Zirtawpni khan SAD Conference Hall, MINECO-ah a vawi khat nan an ṭhukhawm a, hetah hian Lalramsanga Sailo, Secretary, Labour, Employment, Skill development & Entrepreneurship (LESDE) Department, State Executive Committee Chairman ni bawk chuan skill training hmanga mihring hman tlâk chher chhuah chu mimal leh ram din chhuahna bul, ram hmasawnna hnuk pawimawh tak a nih thu a sawi a. Hemi kawnga thawktute nasa leh zuala inpêkna leh thawhhona a ngai tih a sawi a ni.

Sawrkar laipui chuan India ramin hma a sawnna atana ke a penna pakhat atan ṭhalaite chu hnathawk tlaka thiamna nei tura chher chhuah tumin hma a la mek a, hemi tur hian lian takin skill development lamah hma a la a, he hma lakna hi Mizoramah pawh kalpui a ni ve mek a ni.

Kan ramah hian a tam zawk chu ṭhalai kan ni a, hetihlai hian lehkhathiam leh lehkhathiam lo ṭhalai tam tak chu eizawnna mumal nei lo, hnathawh mumal nei loin an awm mek a, ṭhalai, thahrui nei ngah zawk leh thil hre zau zawk, an thahrui leh an hriatnate hman ṭangkai loha awm mai maite hi hman ṭangkai theih a nih chuan kan ram hian nasa takin hma a sawn phah thei dawn tih a chiang a, heng mite chhawr tlaka thiamna pek hi Skill development-in a tum chu a ni a, sawrkar laipuiin skill development lama hma a lakna hi a taka chhawr ṭangkaitu kan nih theih phawt chuan kan state hian nasa takin hma a sawn theih ngei a rinawm a, chumi tur chuan he lam kawnga hma latuten tih tak zeta ngaihtuahna seng chunga hma an lak a ṭul hle a ni.

