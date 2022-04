Editorial: Rukruk hluar hi

Aizawl khawpui chhungah rukruk a hluar a, kumin March thla thlenga thubuai ziahluh zawng zawng zinga zaa 69.64 chu ruk ruk a nih thu Aizawl SP, C.Lalruaia chuan thuthar lakhawmtute a hrilh a, Aizawl SP-in a sawi dan chuan rukruten an rûk tam ber chu mobile phone, two-wheeler, gas cylinder, lirthei battery, tui pipe, fire hydrant coupling, tui meter, thawmhnaw leh mobile phone tower nut bolt-te a nih thu a sawi a, hralh chhawn leh awlsam bungrua chu rûk tam ber a nih thu a sawi bawk a ni.

Heng thu hi Aizawl SP-in Aizawl khawpui chhunga thil thleng a sawi a nih rual hian social media platform hrang hranga mite thuziak enkual hian Mizoram khawpui dang ṭhenkhatah pawh tunlai hian rukruk hi a hluar chho niin a lang a, a tlangpuiin thil ruk tam takte hi thil lian tham tak a awm meuh lo a, thil bo ṭhenkhatte phei hi chu a neitute pawhin police hnena thlen thama an ngaih loh thil, puanpho leh hmunphiah siam sa tihte a ni nawk a ni.

Hetianga rukruk hluar chho-ah hian a bulpui, a phenah thil thil engemaw a awm ngei a rinawm a, mi tam tak chuan damdawi ruihhlo (Heroin) niin an ngai a, hei hi thil ni thei niin a lang a, chutihrualin, thil bo zawng zawng hi ruihhlo nen a inkungkaih vek kher lo thei bawk a, mi ṭhenkhat chuan ruihhlo ti ṭhinten rinhlelh an kaina behchhanin chet an lo la ve thei tho bawk a ni.

Rukruk a hluar avang hian mipuite kan fimkhur a ṭul zual hle a, kan thil pawimawhte ruk a nih lohna tura kan fimkhurna piah lamah rukrute thil ruk lei lo tura kan fimkhur a ṭul a, rukruk chingte hian an thil rûkte hi an zuar thiam hle a, mi tam tak chu rukruk chingten an bum avanga an thil zawrh an lei avanga buaina leh harsatna tawkte pawh an awm fo tawh a, tin, rukruk chingte thil ruk man tlâwm zawka lo leisak ṭhinte avang hian rukruk hi a hluar phah thei bawk a, mipuite hian rukruk hluar mek a ziaawm theihna atan mawhphurhna kan nei lian hle a ni.

