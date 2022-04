Editorial: Thlai thar tihpun nan a sawngbawlna hmun tam zawk din

Rural Development changtu Minister Lalruatkima chuan nimin khan Tuirial a Limbu Tui sawngbawlna hmun – Tuirial Lemon Processing Unit, Turial a Self Help Group (SHG) te ṭangkhawmin an din, Mizoram State Rural Rural Livelihoods Mission (MzSRLM) ṭanpuinaa thar thawh leha din chu a hawng a. He unit-in Limbu tui zawrhchhuah tura an siam ‘Zobawm Nimbu Tui’ tih chu a tlangzarh bawk a ni.

Thlai thartute thlai thar chhuah hi sawngbawl a nih hnu hian a hlutna a pung a, a thar ang anga hralh tawp ai chuan sawngbawl hnua hralh chhuah leh hian a man a tihto phah a, chu chuan thlai tharah hlâwkna a insiam belh ṭhin a, nimina Tuiriala Limbu tui sawngbawlna hawn a ni pawh hi thil lawmawm tak a ni a, Limbu chingtute thartute thar chhuah aṭangin mi tam zawkin hlawkna an chan phah theih dawn niin a lang a, hmasawnna ṭha tak a ni.

Mizorama kan thlai tharte hi sawngbawl lem loha hralh chhuah hi a tam zawk a nih a rinawm a, kan thlai thar chhuah tam takte hi sawngbawl hnua hralh chhuah leh ni ṭhin se chuan tun ai hian kan thlai thar chhuahte hi kan hlâwkpui zawk dawn a, hei hi chhungkua mai bakah ram hmasawnna atan pawh thil pawimawh tak a ni a, helam kawngah hian a bikin ṭhalaite kan ṭhan harh a ṭul hle a ni.

A hralhna lam tur a awm ṭhat chuan thlai thar chhuah hi chu a pung mai ṭhin a, kan kuthnathawktu tam zawkte hi an eichawp tur ngaihtuaha hnathawk an nih avangin an tan a hralhna zawn chawp ngai tur thlai chin hi thil khirh tak a ni a, hetihlai hian an thar chhuahte hralhna tur awmsa tih hrechiang chung chuan nasa zawkin hma an la ngamin a rinawm a, chuvangin, thlai thar sawngbawlna tur tam zawk neih hmasak hi kan thlai thar chhuah tihpunna atan pawh thil ṭul hmasa niin a lang.

