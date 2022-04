Editorial: YMA leh PWD thawhhona thutlung tihtawp rawtna awm hi

Zirtawpni kaltaa Tuichangral South Group YMA rorel inkhawm chuan YMA leh Mizoram PWD-ten thawhhona thutlung an lo ziah tawh chu awmze awm lova an hriat avangin tihtawp an duh thu an pass a ni.

Hetianga Tuichangral South Group YMA rorel inkhawmin YMA leh PWD thawhhona tihtawp an duhna chhan an sawi zaunaah chuan PWD hnuaia kawng siam hnathawh YMA-ten an enpui ṭhinnaah department leh contractor-ten inremna (agreement) an siam dante an hriatpui ve thei ṭhin lo tih an sawi a, hei hian hna thawh an vilna kawngah YMA tan vil dan tur hriatthiam a har tih an sawi a, hei bakah hian kawng siam hna an enpuinaa duhthusam lo lai leh siamṭhat ngai nia an hriat lai an sawite pawh contractor lamin an siamṭha chuang lo chungin bill an la thei zel tho tih te, a hnua kawng siam duhthusam lo lai sawi chhuah a nihin ‘YMA-te enpui’ a nih thu sawirik a ni leh tho bawk site chuan YMA leh PWD thawhhona chu awmze awm loah an ngai a, tihtawp an duh thu an sawi a, hei hi Sub-Hqrs. YMA-ah an thlen leh dawn a ni.

Ram hmasawnna hnathawhnaah sawrkar leh YMA-te hi kawng tam takah thawkho-in, sawrkar pawhin kawng tam takah YMA hi kut ke pawimawh takah a hmang ṭhin a, a hmang mek bawk a, YMA lam pawhin ram leh hnam tan a nih chuan tiin, sawrkar ṭanpui an ngaihnaahte tlawmngaih an chhuah ve reng a, hetihlaia Tuichangral South Group YMA-in PWD hnuaia hmasawnna hnathawhnaa thawhhona thutlung an siamte tihtawp an rawt ta mai hi ngaih thutak ngai tak leh zirchian ngai tak niin a lang a, thil fel lo awm a awm a nih chuan a siamṭhat dan tur zawn emaw, inhrilhfiah ngai thil a awm a nih pawhin inhrilhfiah a, thawhhona ṭha zawk an neih leh theih dan tur ngaihtuah hi sawrkar mawhphurhna niin a lang.

