Editorial:Environment humhalh

Khawvel hmun hrang hrang sik leh sa awmdan hi a inthlak chho zel niin mithiamte chuan an sawi a, sik leh sa lo danglam (climate change) chho zel hi khuarel thil avanga lo thleng a nihna chen a awm laiin, mihringte’n kan chhehvel thil (environment) ren lo taka kan suasam avang te, hmasawnna hrang hrang avangte leh thil siamna hmun leh lirthei leh khawl chi hrang hrang avanga kan lei tuamtu boruak (atmosphere)-a boruak chhia lo pung chho zelin a hrin chhuah niin mithiam te chuan an sawi a ni.

Kan kan chhehvel thing leh mau leh nungcha (environment) humhalh chungchang sawi hian mi ṭhenkhat chuan, “Kan ram chu a ṭha a, hetiang humhalh a ngaihna em em a la awm lo,” te an ti ṭhin a, kan ram mipui tam tak hian kan environment humhalh chungchang hi an ngaihven lova, a chhan nia lang chu he thilin a nghawng theih thil te an hriatchian tawk loh vang te, he thilin kan ram a nghawng phaka kan rin loh vang te pawh a nih a rinawm a ni.

Kum engemawti kalta aṭang khan Climate change hi khawvelin a buaipui chho tawh a, kan khawvel lum chho zel hian Himalaya tlanga vurte a tuiral chak tial tial a, tuifinriat tui chim chin a sâng chho a, ruahsur dan te pawh a mumal lo telh telh a, Mizoramah ngei pawh ruahsur hun chhung a seiin ruahtui pawh a tam tial tial niin a lang a, hei hi kan thlai chinten an tuar a, hmun hnawngah natna hrik a pun chak avangin mipui hriselna pawh a nghawng thei a, kan ecological balance thlengin a buai chho mek niin a lang.

Chuvangin, kan environment humhalh lamah hian mipuite kan ṭhan harh a ṭul takzet zet tawh a, nungcha leh ram ngaw humhalh kawngah te hian ṭan kan lâk thar deuh deuh a ṭul a ni.

Sawrkar pawh hian tha thlah lovin mipuiah hemi kawnga inzirtirna hi pe chho reng se, Environment humhalh kawnga hmasawn tur chuan mipui rilru hmin a ṭul takzet a ni.

Like this: Like Loading...