Editorial: Mahni thil neih ngaihhlut nachang hriat

Zirtawpni khan Govt. Serchhip College Principal leh thawktu ṭhenkhat chuan Serchhipa thuthar thehdarhtute lengah sawmin, inkawmhona hun an hmang a, hetah hian Govt. Serchhip College Principal chuan National Assessment and Accreditation Council (NAAC) Grade A hmutu, Govt. Serchhip College chu Mizoramah a la champion reng thu sawiin, Mizorama college dangte chuan an tihdan an entawn mek tih a sawi a ni.

Mizo mipui nawlpuite hian ze ṭha lo deuh kan neih chu kan thil neih ngaihhlut leh ngaisan nachang kan hre lo leh, kan thil neih sate tihhlut belh tuma hmalak nachang hre lo fo ṭhin hi a ni a, kan hriatchian lem loh vanga hmun hla zawka awmte ṭha zawk tura ngaihna rilru kan nei a, hmun dang thilte ngaihhlut leh ngaihsan kan ching hle a ni.

Serchhip mipuite rilru-ah pawh he rilru hi a lian hle a, zirna lamah pawh kan khuaah zirna in ṭha tak tak kan nei a, HSLC-ah pawh Mizorama pakhatna chher chhuak thei school kan nei a, NAAC-a Mizoram College zinga a ṭha ber kan neih aṭang ngei pawh hian subject hrang hrangah topper leh Mizorama a tiṭha pawla lang phak an an chhuak nuk tawh a ni.

Hetianga zirna in ṭha kan nei chung hian nu leh pa tam tak chuan khawpui zawkah, sum tam tak sengin an fate zirna chhunzawm turin an tir liam a, mahni khua aṭanga ṭha taka zir chhuak thei tur leh, mahni khuaa zirna inte chawisang a, an hlutna tipung tura theihna nei zirlai tam tak chuan khaw dang aṭangin Mizoram topper a rawn ni leh nawlh nawlh ṭhin a, khaw dang zirna inte chawisangin, an hlutna an siam belh fo a ni.

Chuvangin, kan tu leh faten mahni in lum aṭangin, sum tlem zawk senga zirna ṭha an dawn theihna tur atan tun aṭanga mahni khuaa kan zirna inte ngaihhlut nachang kan hriat a, ṭan kan lak tlan a, kan inpumpek a ngai takzet a ni.