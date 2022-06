Editorial: Pawl 12 pass-ten zirna an chhunzawmna tur zirna in dang

Nimin khan MBSE chuan pawl 12 result a tichhuak a, Serchhip khawpui chhunga school hrang hranga zirlaite aṭangin Mizoram pum huapa lang awm lo mahse Serchhipa School hrang hrangte dinhmun a chhe lem lova, thil lawmawm tak a ni.

Tuna kan zirna kalphungah chuan pawl 12 pass chhuah hnu hi eizawnna tur atana zirna bul ṭan tak takna tur a ni deuh ber tawh a, pawl 10 pass hnu hian kawng tam takah chuan zirlaiten an pan lam tur tichiang ṭan mahse pawl 12 an pass chiah hian an pan lam tur an tihchian tak takna a ni deuh ber a, hei vang hian zirlai tam tak chuan College-a zirna tluang pangngaia kal ngawt duh lovin, nursing school leh technical line dang leh thiamna kawng dang zawh tumin zirna kawng dang an zawh ṭan ṭhin a ni.

Hetiang a nih lai hian Serchhip leh a chhehvela pawl 12 zir chhuakte tana Serchhipa zirna chhunzawmna tur awmchhun chu Govt. Serchhip College leh DIET-te hi a ni deuh ngawk mai a, hei bak hi pawl 12 pass-te tan zirna chhunzawmna tur kan nei mumal lo a, chhungkaw dinhmunin a zir loh avanga Serchhip pela zirna chhunzawm thei si lo, zirna kawng dang zawh duh ve si zirlaiten harsatna tam tak an tawk chho ṭan mek niin a lang.

Serchhip pel lovin thil zawng zawng zir theih a ni dawn lo tih chu thil chiang a ni a, chutihlai chuan pawl 12 pass chhuakte tana College-a zirna chhunzawm ringawtna ni lo deuh, zirna kawng dang an zawh ve theihna tur zirna in dang tam zawk Serchhipin kan neih ve theih dan tur kan ngaihtuah a ṭul tawh hle a, building kan neih sa, Nursing school bakah Polytecnic leh ITI-te pawh hi a taka kalpui a nih theihna atan hmalak a ṭul tawh hle a, khawtlang hruaitute leh zirlai pawl lam pawh hian he lamah hian tun aia nasa zawka ngaihtuahna kan sen a, a taka hma kan lak pawh a ṭul takzet tawh a ni.