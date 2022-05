Editorial: State pawna thlai tharte hralhna anga hralh thei tura tan lak a ngai

Hachhek Bial Kuhva Chingtu Pawl (HBKCP) chuan Central YMA-in Myanmar aṭanga dân anga Kuhva rah ro hmanga sumdawnna kalpui tura hma a la chu an eizawnna tichhetua an ngaih thu an sawi a, CYMA hmalakna chu a rang thei ang bera sût leh turin an ngen tih an sawi a ni.

Hmanni lawk khan Mizorama dawnfawh thar chhuaktute intelkhawm pawl, Mizoram Watermelon Grower Association (MWGA) chuan rampawn leh state pawn aṭanga dawnfawh lakluh tihtawp a nih theih nan hma an la mek tih an sawi a ni.

Tun hma deuh pawhin Mizorama thlai thar chhuah tam tham deuhte chu Mizoram pawn aṭanga lakluh a nih lohna turin hmalak a lo ni tawh ṭhin a, hetiang thil a thlen nachhan ni bera lang chu Mizoram chhunga thar chhuahte chu hrisel zawk leh tui zawk ni mahse, state pawn aṭanga lakluhte hi a man a tlâwm zawk ṭhin a, tlema tui lo deuh leh hrisel lo deuh zawk ni mahse a man tlawm zawk chu mipui nawlpui lei phak tawk a nih ṭhin avangin Mizorama thar chhuahte chu a thar chhuaktute tan hralh a har phah ṭhin a, hei vang hian Mizoram pawn aṭanga thlai thar lakluh khap duh hi a awm phah ṭhin niin a lang a ni.

Mizorama thlai thartuten an thlai thar chhuahte hralhna tur ṭha tak nei reng thei se tih hi duhthusam a ni a, chutihrualin state pawn aṭanga thlai chawk luh hi Mizo tam takin eizawnna atana an hman mek a nih ve tho avangin state pawn aṭanga thlai thar lakluh tihtawp ringawt hi thil fuh ber leh ṭha ber a ni em? tih hi ngaihtuah ngai tak a ni a, state pawn aṭanga lakluhte aia tlawm emaw, rate inanga hralh thei tura thlai kan thar chhuah theihna tura ṭan lak hi a pawimawh ber chu niin a lang.