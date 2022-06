Editorial: Furpui atana inbuatsaih

Furpui kan lo thleng chho leh ta a, Mizoramin furpui a lo thlena kumtin kan tawrh ṭhin chu leimin / leitawlh hi a ni a, leimin / leitawlh vangin chênna in tam tak a chhe tawh a, nunna chân phah pawh engemawzat an awm tawh a ni.

Leimin vanga chhiatna thleng ṭhin hi tam tak chu khuarel chhiatna a nih laiin ṭhenkhat hi chu mihringin kan siamchawp a ni a, khaw chhunga leimin tam zawk phei hi chu mihringin kan siamchawp a ni deuh zel niin a lang a, chuvangin, leimin leh lei tawlh vanga harsatna leh chhiatna kan tawrh zel lohna turin khaw chhungah phei chuan leimin leh lei tawlh titlêm tur zawnga hmasawnna hna thawh leh chêt lâk dan kan zawn hram hram pawh a ṭul takzet tawh niin a lang.

Leimin/leitawlh vanga chhiatna tuar tam zawk hi chu an awmna hmun himlo sa, leimin / leitawlh mai thei tur anga lang sa, leh rinlawk sate a ni a, chuvangin, leimin / leitawlh vanga chhiatna kan tawh ṭhin ṭhenkhatte hi chu lo inralrin lawk emaw, lo invênlâwk theih niin a lang a, hetihlai hian leimin vanga chhiatna thleng ṭhenkhat chu invên lâwk theih loh leh lo inralrin lawk hleih theih loh, rin loh deuha leimin/leitawlhte pawh a awm ve fo tho a ni.

A tlangpuiin, leimin / leitawlh kan neih tam tak hi chu en mai pawha hmun himlo tih hriat sa-te an ni a, fûrpui a lo thlen hian khawtin hian hmun himlo, hlauhawm hi kan nei sa deuh fur niin a lang a. Chutihlaiin, heng hmun him lo leh hlauhawma awmte kan chet muan deuh ṭhin vang te, a bula chengte kan muan sual ṭhin avangtein chhiatna hi kan tawk fo niin a lang.

Chuvangin, thuneitute emaw, khawtlang hruaitute hian kan huam chhungah leimin vanga chhiatna kan tawh lohna turin fur lai hi chuan kan huam chhunga mipuite tana himlo leh hlauhawmte hi enfiah zung zungin, ruahmanna siam zung zung ni ṭhin se chuan furpui laia chhiatna kan tawh ṭhin engemawzat hi chu kan tawh loh phah theih ngei a rinawm.