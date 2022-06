Editorial: Career Coaching Centre din thar kan hlutthiam a tul

Nimin khan Govt. Serchhip College leh Mizoram Youth Commission-ten Govt. Serchhip College-a Career Coaching Centre an din chu bialtu MLA, Lalduhoma’n a hawng a, hetianga ṭhalaite hmakhua tur thlira Serchhipa Coaching centre din a ni thei hi thil lawmawm tak a ni a, chumai piah lama he coaching centre-a kal duh zirlai engemawzat an awm hi a lawmawm lehzual hle a ni.

Tunah chuan zir thiamna hi eizawnna innghahna lian tak a nih tawh avangin zirna kawngah ṭhalaite an inel nasa tawh hle a, Mizoramah pawh ṭhalai lehkhathiam an pung zel a, hetihlai hian sawrkar hnuaia hnathawh tur erawh a pung hlei thei lova, sawrkar hnuaia hna thawk tur chuan mi thiam leh hre zau tak nih a ngai tawh a, school leh college-a an zirlai an thiam piah lamah an zirlai pawn lam thlenga thil tam tak an hriat belh a, an thiam belh a ngai tawh a, a hre tam leh a thiam tam apiangte din channa khawvel a ni deuh ber tawh a ni.

Hetianga ṭhalaite thiamna kawnga an inelna khawvela kan chên tawh hnu hian zirna in pangngai bakah ṭhalai lehkhathiamte inchher hriamna tur hmun, Coaching Centre chu khawpui changkang zawkahte chuan tam tak din a ni a, heng coaching centre te hi ṭhalai lehkhathiam tak takten inchher hriamna atan hmangin, sum tam tak sengin an kal ṭhin a, mi tam takin hlawhtlinna atan an hman phah a ni.

Serchhip ṭhalaiten hmun dang pan lova, mahni khua ngei aṭanga khawvel hmun danga ṭhalaite el phak tura inchher hriamna tur hmun Serchhipa din a ni thei hi thil lawmawm tak a ni a, he coaching centre hi Serchhip mai bakah Mizoramin ṭangkai taka a hman zui ngei theihna tur chuan Serchhip mipuiten kan hlut thiam a ṭul hle dawn a ni.