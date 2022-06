Editorial: Remna leh Muanna tun aia chhawr tangkai dan ngaihtuah

Kum 20 chhung zet Zofaten rambuai vanga tawrhna nasa tak kan neih hnuah mipui leh kohhran te ngenna leh, MNF hotute leh kan ram hruaitute ṭhahnemngaihna avangin kum 1986 June ni 30 khan MNF leh India sawrkar chuan Inremna Thuthlung an ziak ta a, he remna kan neih hlutzia hi rambuai lai a tak ngeia tawngten an hrechiang hle ang a, rambuai hrehawm leh manganthlakzia hre phak lo te tan chuan Zofaten Remna kan neih hlutzia hi hre mahila thûk zawkin kan hrethiam kher âwm love!!

Remna kan neih hi a hlu a, Zofaten kan ṭangkaipui hle bawk a, hmasawnna tam tak kan neih phah a, Democracy rama awm chung si a rambuaina hmuna awm tam takten zalenna chanvo an neih pawh hmang ṭha thei lova an awm te, an duh anga an ram hmasawnna hna pawh an thawh theih loh lai a, keinin zalenna famkim nei a, duh duh dana awm a, duh duh thil kan ti thei ringawt pawh hi a hlu a, he remna hi kan ram hmasawnna atan thil ṭangkai tak pawh a ni reng a ni.

Remna tluantling kan neih hi Zoram mipuite tan a hlu a, chhawr ṭangkai viau mahila tun aia nasa zawk hian kan la chhawr ṭangkai theih a rinawm. Kan rama hnathawk tura ram dangmi tam tak an rawn lut ruih ruih a, ramdang mite hna thawh châkna ram kan ni hian kan ramah tupawh thlamuang takin an awm thei tih a tarlang a, hei hian remna leh muanna hlutzia a tilang chiang viau a, hei hi kan hman ṭangkai thiam chuan tourism lam leh kawng hrang hrangin kan ram hian sum leh pai tam tak hailuh nan kan hmang thei dawn tih a chiang a, he remna leh muanna hman ṭangkai dan tur ngaihtuah a, chak zawka hmalak a ṭha khawp mai.