Editorial: Eizawnna tling khawpin kan thil tih te thiam tum ila

Mizo te hi hnam vannei tak kan nihna pakhat chu hnathawh lem a ni emaw, infiamna lam leh thil dang hrang hrangte hi a hranpaa zir lutuk vak lo hian vawi 2/1 kan tihnaah hian kan thiam nghal thei deuh tlangpui a, thil tih kan zei hma ṭhin hi Mizo te kan vanneihna tak a ni a, chutihlaiin thil ti thei dûm chung si hian nâl taka thiam leh eizawnna tling khawpa thiam erawh chu mi tam zawk hian kan nei ngailo thung si a ni.

Hnamdang (a bikin vai kan tihte) hi chu an thil tihloh lam chu an zeilo hle a, amaherawhchu an thiam chhun erawh an thiam chiangin, an thiam nâl hle a, eizawnna tling khawpin an thiam thung si a ni.

Chuvangin, Mizo ṭhalaite hian kan thil tihnaah hian eizawnna tling khawpa thil thiam bik kan neih hi a ṭul a, lehkha kan zir a nih pawhin eizawnna tling tur khawpa kan zir a ṭul a, eizawnna tling khawpa lehkha zir thei dawna kan inhre lo a nih chuan a tlai hmaa kan tana eizawnna tling tur thil zawn nghal mai hi a finthlak a, hnathawhna lamah pawh nise, hna hrang hrang a remchang chang thawhkual dêm dûm hian dinchhuah a har a, engemaw hnathawh thiam bik tak neih hi a fuh a, hnathawh thiam bik nei tan hi chuan inhlawhna zawn hi a ngai vak lo, inhlawhna tur nei te hian an zawng zawk tlangpui a, chuvangin kuthnathawktu te tan pawh hnathawh bik neih hi thil ṭha tak a ni.

Chutiang bawkin, infiammi te tan pawh infiamna zawng zawng tih theih vek vanga tihkual dum ai chuan kan tana eizawnna tling thei tur bera kan ngaih lam thlur bik neih hi a fuh zawk.