Editorial: Thing phun ngaih pawimawhna mipuite rilru-ah tuh a tul

Tunkar Zirtawpni hian Mizoram pumah Green Mizoram Day hman a ni leh dawn a, he ni pual hian hmun hrang hrangah thing ṭiak phun tum niin, sawrkar pawh hemi atan hian a inbuatsaih chho leh mek a ni.

Green Mizoram Day-ah hian sawrkar hnathawk leh zirlai naupangte bakah tlawmngai pawlten a huho-in thing ṭiak kan phun ṭhin a, hei hi a chhan bulpui ber chu sawrkarin thing phun a ṭulzia hria a, a hranpaa thing phunna tura hun a buatsaih ṭhin vang a ni.

Sawrkar ruahmannaa he ni-a thing ṭiak kan phun ṭhin hi thil ṭha tak a ni a, chutihrual erawhin mipuite rilruah thing phun pawimawhna leh kan tana thing phun uar a ṭul tawhzia hi kan hriatchiantir tawk em tih hi ngaihtuah a ṭul a, Green Mizoram Day-a thing phuntute rilru ngei pawh hi thing phun ṭulna leh kan thing neih sate venhim a ṭul tawhzia hmang hian kan hmin ṭha tawk em tihte hi ngaihtuah tham a ni.

Sawrkarin Programme a duan avanga kan mawhphurhnaa ngaia thing kan phun hi a ṭha a, mahse thing phuntute ngei leh mipui rilruah thing phun pawimawhna leh kan mamawh tawhzia tih hriatnain hmun a chang zui lo a nih erawh chuan Green Mizoram Day kan hman hi a hlawhtling tluan tling thei dawn lo a ni.

Green Mizoram Day kan hman ruala thil pawimawh leh kan mamawh nia lang chu Zoram mipuite thinlunga thing phun pawimawhna leh thing phun uar kan mamawh tawhzia nghet taka an rilrua tuhsak hi a ṭul hle a, mipui tam berten thingkung hlutna leh kan tana a pawimawhzia an hriatchian hi a ṭul tak zet zet a, chuvangin hemi kawnga mipuite an ṭhanharh a, an rilru hmin tur hian mi ṭhahnemngaite mai bakah, sawrkar leh tlawmngai pawl thlenga kan ṭan tlan a ṭul âwm e.