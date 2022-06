Editorial: Sawrkar hna thawh rah chu mipuiten an hmu tur a ni

Mizoram Board of School Education hnuaia HSLC leh HSSLC examination 2022 result chu a chhuak leh ta a, pass vekna school engemawzat an awm laiin pass awm miah lohna school pawh an awm bawk a, Serchhip khawpui chhunga school-ah pawh pass vekna school an awm a, pass awm miah lohna school erawh kan nei lo hlauh a, a tlangpuiin Serchhip khawpui chhunga school-te an tiṭha thawkhat hle a ni.

School dinhmun azir te, zirlai naupang lâk danten Board exam result-ah hian nghawngna chin nei mahse, a tlangpuiin Board exam-a zirlaite tihṭhat leh tihchhiat hian kumtluana zirtirtute hna thawh ṭhat leh thawh ṭhat loh hi thui tak a tarlang a tih theih âwm e.

Zirtirtuten an hnathawh dan an sawi ṭhin emaw, an sawi ngai lo emaw pawh nise, academic session tawpa board exam-a an result a zirin mipuite chuan an hnathawh dan tur âwm ang chu rindan leh ngaihdan kan nei mai ṭhin a ni.

Hetiang bawk hian sawrkar department leh sawrkar hotute hian an hnathawh ṭhat an sawi vul chûk emaw, sawi chhuak ngai vak lo emaw pawh ni se, mipuite chuan an thusawi aṭang ni lovin, an hnathawh rah kan hmuh aṭangin an hnathawh ṭhat leh ṭhat loh chungchangah ngaihdan kan siam mai ṭhin a, an hna thawh rah chhuah kan hmuh aṭanga mipui tam zawkin an hnathawh dan tur niawma ngaihdan kan neih hi a dik thui viauin a rinawm bawk.

Sawrkar chu mipui tana awm an ni a, chuvangin sawrkar hnathawkte leh sawrkarna vawnfung chelhtute thleng hian mipuite tana thawk tur, mipuite hmasawnna ngaihtuahtu tur an ni. An thawhsak leh an ngaihtuah ber tur mipuiten an hnathawh rah chhuah hmuh tur an neih loh chuan an hnathawh danah an inenfiah hle a ngai tihna a ni ang.