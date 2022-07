Editorial: Hman khat daih plastic khap

India Sawrkar laipui thuchhuak, Plastic Waste Management Rules 2016 leh UD & PA, Mizoram thuchhuak vide No. B.1017/32/23014-UD&PA dt.5.11.2021 bawhzuiin Serchhip District Bawrhsap pawhin Plastic aṭanga siam hmanrua vawi khat chauh hman theih chi (single use plastic) khap a nih thu hriattirna a tichhuak a, hriattirna tihchhuahah hian hman khat chauh daih plastic (Single Use Plastics (SUPS)) te chu ni 31 July, 2022 ral hma ngeia tihral vek tur a nih thu a tarlang bawk a ni.

Plastic aṭanga thil siam hi khawvelin a hmang nasa a, a zangkhai a, hman a nuam a, a feiin a chhe har bawk a, Mizoramah pawh kan hmang nasa hle a ni.

Hetihlai hian heng plastic aṭanga thil siam hrang hrangte hi a ṭawih ral ve mai mai theih lo a, tunah phei chuan heng plastic aṭanga thil siam kan hman duh tawh lohte hi Mizoramah pawh hnawksak tham a ni tawh a, kan environment pawh nasa takin a tichhe mek a ni a, hetianga kan environment a tihchhiat nasat avang hian sawrkar laipui pawhin July ni 1 aṭang khan vawi khat chauh hman theih chi plastic chu a khap ta hial a ni.

LHetianga khapna kalpui a nih takah chuan mi tam tak tan chuan chuan vawi khat chauh hman theih chi plastic hmang lo tura insiamrem nghal mai chu thil har tak a nih a rinawm a, amaherawhchu, kan environment venhimna atana thil ṭul leh, kan ṭhatna tur zawk a nih avangin mipuite pawhin he dân hi ṭha taka kan zawm a ṭul tih hria ila, tin, sawrkar lam pawhin a tir aṭanga khauh taka he dan hi a kenkawh nghal pawh a ṭul ang.