Editorial: Kuhva chungchanga harsatna

Tunhnaiah Myanmar kuhva chu Zamuangah ṭum hnih man a nih bakah Sairangah man a ni bawk a, Hachhek Bial Kuhva Chingtu Pawl (HBKCP) chuan Myanmar kuhva rawn luh hmain kuhva hralhna lamah buaina an neih ngai loh thu an sawi a, tun dinhmunah chuan Myanmar kuhva rawn luh avang hian an kuhva thar chhuahte hralh hlei thei lovin an awm a, tunah phei chuan fur kuhva an thar cheng nuai 50 man vel a ṭawihral tawh tih an sawi a ni.

Myanmar kuhva hian Mizoramah nghawng a nei lian hle a, kuhva lakluhna Myanmar ramri lamah phei chuan mi tam takin sum lakluhna hnar ṭha takah an lo hmang tawh ṭhin a, hetihlai hian mi tam tak chuan dân lova Myanmar aṭanga kuhva phurh luh chuan a ṭha lo zawngin Mizo ram leh hnam a nghawng tih sawiin, tun dinhmunah pawh Hachhek tlangdung lama kuhva chingtute chuan an kuhva tharte hralh chhuah kawngah harsatna an tawh phah mek tih an sawi a ni.

Kuhva chungchang kan buaipui rei tawh ngaihtuah leh, thawm a neih len dan ngaihtuahin hemi kawnga sawrkar hmalakna erawhin thawm a nei lian lo hle a, dân lova Myanmar kuhva tawlh veng tur hian Serchhip Sailiam Kawn leh Sairangah check gate a siam aṭang hian sawrkar chuan dân lova kuhva tawlh hi a thlawp lem lo niin a hriat a, chutihlai chuan he thil kan buaipui rei tawh dan ngaihtuah hi chuan dân lova Myanmar kuhva tawlh tihreh tur leh Mizorama kuhva chingtuten harsatna an tawhte sutkiansak tura ruahmanna ṭha tak neih hi a hun tawh hle niin a lang a, hemi kawngah hian sawrkar hi tun aia chak hian che thei se a duhawm khawp mai.